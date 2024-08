Incêndio é registrado em apartamento no Meireles, em Fortaleza

Um incêndio em um edifício residencial foi registrado na tarde desta segunda-feira, 19, no bairro Meireles, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a ocorrência foi registrada por volta das 13h e ninguém ficou ferido.

Ainda conforme a corporação, o incêndio foi informado pela secretária do lar que, ao notar que as chamas estavam ganhando proporção, conseguiu sair do local. Quando as equipes do CBMCE chegaram no recinto, o fogo já havia sido extinto.

