Bolo gratuito causa confusão no aniversário de Icapuí

O bolo gratuito fazia parte da programação da Semana do Município. O evento contou com uma série de shows e atividades para a comemoração dos 38 anos de emancipação política de Icapuí

O aniversário da emancipação política do município de Icapuí, a 205,3 km de Fortaleza, ganhou grande visibilidade nas redes sociais. Isso aconteceu por conta de um tumulto no qual dezenas de pessoas tentavam pegar um pedaço de bolo que era disponibilizado gratuitamente para a população, na tarde desse domingo, 22.

O bolo gratuito fazia parte da programação da Semana do Município. O evento contou com uma série de shows e atividades para a comemoração dos 38 anos de emancipação política de Icapuí, e uma delas foi o bolo gratuito. Até o ano de 1985, o município era parte do território de Aracati.

Veja as imagens do momento da entrega do bolo:

“Há 38 anos o povo de Icapuí conquistava a oficialização de sua emancipação com muita luta e determinação. A partir de então, passamos a construir uma nova história que vem sendo escrita a cada dia, por cada cidadão e cidadã da nossa cidade”, diz uma publicação no instagram referente à comemoração.



O POVO procurou a Prefeitura de Icapuí, por email, para saber detalhes sobre o caso e aguarda resposta. A matéria será atualizada quando a demanda for respondida.

