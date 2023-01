Peixe-boi é reintroduzida à natureza pela 2ª vez em Icapuí, no CE

Pintada é uma fêmea de peixe-boi que foi encontrada em janeiro de 2015 com ferimentos quando ainda era filhote na praia de Melancias, no município de Icapuí, a 205km de Fortaleza. Na manhã desta segunda-feira, 16, ela foi devolvida à natureza e seguirá sendo monitorada pela equipe técnica da Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis). Esta é a segunda tentativa de devolver a mamífera à natureza — em 2021, ela acabou se deslocando para local pouco propício.

Katherine Fiedler, que é coordenadora técnica da base de Icapuí, explica que a peixe-boi estava dentro de um Cativeiro de Aclimatação com outros três animais. Para ser solta, Pintada foi isolada por uma rede e instalaram um equipamento de monitoramento em seu corpo.

“Hoje a gente soltou parte da rede de onde ela estava do Cativeiro de Aclimatação e deixamos ela sair sozinha, de acordo com a vontade dela. Ela foi aos poucos saindo, levou 12 minutos”, conta Katherine.

Veja vídeo da reintrodução da peixe-boi Pintada à natureza:

Até o momento, de acordo com a pesquisadora, a peixe-boi permanece na região da Praia da Peroba, também em Icapuí, e uma equipe seguirá monitorando ela pelas próximas 48 horas.

Thaís Chaves, coordenadora de educação socioambiental do Programa de Mamíferos Marinhos da Aquasis, também pede cooperação da população. “Se você avistar o peixe-boi, por favor, informe a gente, não forneça alimento, não forneça bebida e não toque no bicho. Observe à distância porque é incrível admirar um animal que foi reintroduzido e está voltando à natureza”.

A primeira tentativa de reintrodução

Pintada foi encontrada em 2015 e levada para o Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM), onde permaneceu por 5 anos e 10 meses. Depois seguiu para o Cativeiro de Aclimatação no mar da praia de Peroba, em Icapuí, onde ficou por mais 7 meses para se adaptar ao ambiente natural.

Depois desse período, Pintada foi solta na natureza pela primeira vez em julho de 2021, aos 6 anos de idade, em Icapuí. Segundo os pesquisadores, o local é um ambiente propício para a permanência do animal.

No entanto, eles esperavam que a Pintada continuasse na região, mas o peixe-boi acabou se deslocando para o Litoral Oeste do Ceará, indo parar no rio Mundaú, em Trairi, a 124km de Fortaleza. Lá, não encontrou alimentos suficientes para se manter e perdeu muito peso. A mamífera estava se alimentando de pequenas folhas e bebia água doce.

Pintada teve de retornar ao Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) em novembro de 2021 para recuperar o peso perdido. Em dezembro do mesmo ano foi transferida para o Cativeiro de Aclimatação e a partir desta segunda, 16, terá sua segunda chance de viver livre na natureza.

Serviço

A Pintada foi solta junto com um equipamento de telemetria usado para o monitoramento do animal. Caso ele seja encontrado perdido, deve ser devolvido para a Aquasis.

Aquasis: (85) 9 9800-0109

