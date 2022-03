Ressaca do mar ameaça casas e postes de energia em Icapuí; veja vídeo

A ressaca do mar na Praia da Peroba, no município de Icapuí, a 205,3 quilômetros de Fortaleza, ameaça casas e postes de energia elétrica da região do litoral cearense. Um vídeo feito por um morador local, nessa quarta-feira, 2, que foi compartilhado nas redes sociais, registrou o avanço do mar no município.

O POVO procurou a Prefeitura de Icapuí para saber o motivo do avanço do mar e quais medidas estão sendo providenciadas para evitar ou minimizar os efeitos da ressaca do mar sobre casas. Em nota, a Prefeitura de Icapuí informou que o avanço da maré está ligada a "questões climáticas e uso o ocupação de forma desordanada na orla marítima".

Além disso, a pasta disse que o município conseguiu R$ 18 milhões por meio do Ministério do Desenvolvimento em 2018 para executar a obra de um paredão, mas foi surpreendida "quando a associação de moradores de Peroba entrou com uma ação judicial contra a execução da mesma". O município aguarda decisão para realocação do recurso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Veja como participar de audiência pública sobre obras de contenção marítima de Caucaia

Manchas escuras aparecem em praia de Pernambuco

Água e esgoto: Cumbuco terá obras de R$ 85 milhões que deverão chegar a 23 mil pessoas

O morador local Crisóstomo Frota publicou o vídeo em seu perfil na rede social Instagram para chamar atenção das autoridades governamentais para o problema na Praia da Peroba.

Alguns seguidores demonstraram preocupação com o avanço do mar na região e solicitaram ações pelos órgãos responsáveis.

Veja o vídeo:



Tags