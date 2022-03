Governo cria Área de Proteção Ambiental de 13 mil hectares no litoral de Icapuí

O governador Camilo Santana anunciou na noite desta terça-feira, 1°, a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) Berçários da Vida Marinha. A APA se localiza no litoral de Icapuí, município a 205 km de Fortaleza, entre a Praia de Ponta Grossa e o Manguezal da Barra Grande. Segundo o governador, a área tem o total de 13,2 mil hectares.

… permitindo a formação de um corredor ecológico costeiro e marinho, importante para garantir a preservação de todo o ecossistema local. A assinatura contou com a presença da vice-governadora Izolda Cela; do secretário Artur Bruno (Sema); e do prefeito de Icapuí, Lacerda Filho.

A assinatura do decreto contou com a presença da vice-governadora Izolda Cela; do secretário Artur Bruno, da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), e do prefeito de Icapuí, Lacerda Filho.

Com a criação da unidade de conservação, fica permitida a criação de um corredor ecológico costeiro e marinho. Segundo Camilo Santana, a medida é fundamental para a garantia da preservação de todo o ecossistema local.

