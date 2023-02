Três pessoas são mortas a tiros em Horizonte, no Ceará

Um dos homens morreu no local e os outros dois foram levados a uma UPA, mas não resistiram aos ferimentos

Três pessoas foram mortas a tiros por volta das 21h10min dessa terça-feira, 21, no município de Horizonte, a 45 km de Fortaleza. Duas das três vítimas eram irmãos e, de acordo com apuração do O POVO, eles estariam "jurados de morte". A terceira vítima não tinha nenhum envolvimento com os demais.

Os irmãos foram identificados como Jerbson Oliveira da Silva e Girvargno Oliveira Silva. O POVO apurou que o crime teria sido motivado por vingança, mas a informação não foi confirmada pela Polícia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que um dos homens morreu no local e os outros dois foram levados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiram aos ferimentos e também morreram.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local e atenderam a ocorrência.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Horizonte: (85) 3336-6164



Sobre o assunto Quase 10 kg de drogas, armas e munições são apreendidos em Horizonte

Dois homens são mortos a tiros no Centro de Horizonte

Condenado por chacina que fugiu de viatura é recapturado portando fuzil

Horizonte: preso segundo suspeito de latrocínio contra subtenente

Subtenente da PM mata a esposa e tira a própria vida em Horizonte

Tags