Quase 10 kg de drogas, armas e munições são apreendidos em Horizonte

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu quase 10 kg de drogas em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite desse domingo, 29. Equipe do 25º Batalhão foi acionada a uma residência abandonada por volta das 22h30min.

De acordo com a PMCE, houve denúncias sobre movimentação suspeita no imóvel localizado na rua 06 de março, no bairro Planalto. Em inspeção, a equipe policial encontrou 3,176 kg de cocaína e 6,291 kg de maconha. Uma balança de precisão também foi encontrada no local.

Material foi levado à Delegacia de Polícia Civil em Horizonte, onde foi instaurado procedimento.

Apreensão de armas e munição

Ainda nesse domingo, durante a tarde, a Polícia Militar apreendeu um revólver calivbre .38, uma pistola .9mm e 51 munições. Três aparelhos celulares também foram apreendidos pela composição policial.

Equipe foi acionada para ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Queimadas. Material foi encontrado em um terreno baldio na rua Rufino Alves, onde o o material bélico foi encontrado.

Armas e munições foram encaminhados à delegacia. Ninguém foi preso.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informa que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

