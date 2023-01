Dois homens são mortos a tiros no Centro de Horizonte

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Uma das vítimas morreu no local do crime, enquanto a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Dois homens foram mortos a tiros durante a madrugada deste sábado, 21, em uma casa do Centro de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Uma das vítimas, um jovem de 18 anos, morreu no local do crime, enquanto a outra vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

As vítimas não tiveram as identidades divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. A SSPDS informou que a Delegacia Metropolitana de Horizonte realiza buscas com o intuito de identificar a autoria do crime.



Com o duplo homicídio, subiu para três o número de homicídios registrados neste ano em Horizonte, conforme dados da SSPDS. Em todo o ano passado, 48 homicídios ocorreram no município, quatro crimes a mais que o registrado pela SSPDS em 2021.



