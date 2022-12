Subtenente da PM mata a esposa e tira a própria vida em Horizonte

Um subtenente da Polícia Militar matou a própria esposa por volta das 15h47min da tarde deste domingo, 25, no bairro Diadema, em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza). Em seguida, o militar cometeu suicídio. As informações foram confirmadas pela Assessoria de Comunicação da PM.

Em nota enviada as 18h38min, a PM informou que a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) se encontrava no local do crime e que a ocorrência seguia em andamento. "Mais informações serão divulgadas posteriormente", afirmou a corporação. Os nomes do militar e de sua esposa não foram divulgados, mas O POVO apurou que ele era conhecido como Pereira.

Este foi o 27º feminicídio registrado neste ano, conforme dados parciais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em todo o ano passado, 31 feminicídios foram registrados pela SSPDS no Ceará.



