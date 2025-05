Corpo de Bombeiros do Ceará conta com 17 cães atuando em ações de busca e resgate

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), em ação com a Companhia de Busca com Cães (CBCães), celebrou no domingo, 27, o Dia Internacional do Cão de Busca e Resgate, data que comemoramos a atuação dos animais que ajudam a salvar muitas vidas em todo o País.

A equipe da CBCães conta atualmente com 18 bombeiros atuando com os animais, e 17 cães — 11 deles em atuação e seis filhotes em treinamento. Raças como: border collie, pastor alemão, pastor belga, pastor belga malinois, labrador e branco alemão são utilizados pela corporação, no Ceará.