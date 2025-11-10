O POVO tem dois finalistas indicados ao Prêmio UFC de Jornalismo

Prêmio UFC de Jornalismo: Lucas Barbosa (esq.) e Fábio Lima (dir.) representam O POVO na premiação / Crédito: FCO FONTENELE e ALEX GOMES (em 9/5/2018)

O repórter Lucas Barbosa e o fotojornalista Fábio Lima representam o Grupo de Comunicação O POVO entre os finalistas do Prêmio UFC de Jornalismo, da Universidade Federal do Ceará. O evento, que chega à 2ª edição, selecionou as produções que demonstraram as contribuições da universidade no ensino, pesquisa e extensão. A cerimônia de premiação acontecerá no Auditório da Reitoria da UFC, no dia 15 de dezembro, às 18h. Os dois melhores trabalhos em cada categoria poderão ser contemplados com um prêmio que varia de R$ 500 a R$ 3 mil.

A escolha reúne reportagens especiais de jornalistas, fotojornalistas e estudantes, com cinco categorias disponíveis: “Reportagem em texto”; “Reportagem em vídeo”; “Reportagem em áudio”; “Fotojornalismo” e “Universitária”. O POVO+ vencedor de prêmio de jornalismo com especial sobre Parkinson | CONFIRA O POVO tem dois finalistas no Prêmio UFC de Jornalismo: veja trabalhos selecionados Para Fábio Lima, chegar à final da segunda edição do prêmio é motivo de alegria, além de um reconhecimento do trabalho produzido. A fotografia, sobre a edição especial do projeto “UFC de Portas Abertas”, está na categoria de “Fotojornalismo”. A produção é o registro de uma performance de reisado, com brincantes do Cordão do Caroá nos jardins da reitoria. “Na imagem finalista, uma luz entra pelas árvores, iluminando um dos brincantes”, descreve.