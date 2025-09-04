Assaltantes invadem casa paroquial e rendem pároco no interior do Ceará

Assaltantes invadem casa paroquial e rendem pároco no interior do CearáO caso aconteceu nesta quinta-feira, 4, durante período de festejos no município cearense; um automóvel roubado na ocasião já foi recuperado
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga um roubo a uma casa paroquial no município de Frecheirinha, a 286,09 km de Fortaleza. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 4, e um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia de Tianguá.
De acordo com a apuração, criminosos armados teriam entrado na casa paroquial da cidade e rendido um pároco. Os suspeitos fugiram levando um automóvel, que já foi recuperado, além de outros pertences.
Roubo em casa paroquial: PC-CE investiga o caso
A Paróquia de Nossa Senhora da Saúde atualmente celebra a padroeira de Frecheirinha em festejo que segue até o dia 8 de setembro. Em perfil oficial no Instagram, o caso ainda não foi comentado.
O POVO entrou em contato com a Diocese de Sobral. A matéria será atualizada quando houver retorno.
Denúncias
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
- Disque-Denúncia: 181
- Delegacia de Tianguá: (88) 3671-9328
