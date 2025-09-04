Dupla foge em carro com produtos furtados e é presa após perseguição policial em Aquiraz

Dupla foge em carro com produtos furtados e é presa após perseguição policial em AquirazSuspeitos furtaram aparelhos de televisão, telefones celulares, relógio smartwatch, sistema de som automotivo e joias de residências
Uma dupla foi presa em flagrante após fugir em um carro modelo Jeep Compass que transportava produtos furtados na manhã desta quinta-feira, 4, em um trecho da rodovia BR-116, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Os suspeitos, de 18 a 29 anos, foram capturados após uma perseguição policial da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Imagens de câmeras de segurança mostram o carro fugindo em alta velocidade por uma via e, em seguida, uma viatura da PRF.
Leia Mais | Caminhão tomba no 4° Anel Viário da Região Metropolitana de Fortaleza
No interior do veículo, foi identificado diversos produtos furtados de residências, como aparelhos de televisão, telefones celulares, relógio smartwatch, sistema de som automotivo e joias.
Conforme a PRF, um casal, vítima dos furtos, compareceu à ocorrência e reconheceu parte dos bens apreendidos. Um dos celulares roubados, foram desbloqueados pelos proprietários, confirmando que o aparelho havia sido roubado pela dupla presa.
Ainda segundo o órgão, o veículo usado pelos suspeitos não apresentava registro de roubo ou furto. Após a prisão, os homens detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, para adoção das demais medidas e posterior restituição às vítimas.