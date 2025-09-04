Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dupla foge em carro com produtos furtados e é presa após perseguição policial em Aquiraz

Suspeitos furtaram aparelhos de televisão, telefones celulares, relógio smartwatch, sistema de som automotivo e joias de residências
Uma dupla foi presa em flagrante após fugir em um carro modelo Jeep Compass que transportava produtos furtados na manhã desta quinta-feira, 4, em um trecho da rodovia BR-116, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os suspeitos, de 18 a 29 anos, foram capturados após uma perseguição policial da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Imagens de câmeras de segurança mostram o carro fugindo em alta velocidade por uma via e, em seguida, uma viatura da PRF.

No interior do veículo, foi identificado diversos produtos furtados de residências, como aparelhos de televisão, telefones celulares, relógio smartwatch, sistema de som automotivo e joias.

Conforme a PRF, um casal, vítima dos furtos, compareceu à ocorrência e reconheceu parte dos bens apreendidos. Um dos celulares roubados, foram desbloqueados pelos proprietários, confirmando que o aparelho havia sido roubado pela dupla presa.

Ainda segundo o órgão, o veículo usado pelos suspeitos não apresentava registro de roubo ou furto. Após a prisão, os homens detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, para adoção das demais medidas e posterior restituição às vítimas.

Confira vídeos da perseguição

