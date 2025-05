Professora obriga aluno a tomar molho de pimenta como castigo

A professora puniu o aluno no dia 24 de março deste ano na EEFTI Comunitária da Barra, em Fortim. A docente foi demitida após apuração da Secretaria de Educação da cidade / Crédito: Reprodução/Goole Maps

Um estudante de 14 anos foi obrigado pela professora a ingerir molho de pimenta como punição em uma escola municipal de Fortim, no interior do Ceará. A docente foi desligada da função após a apuração da Secretaria de Educação da cidade. LEIA MAIS - UFC: estudantes pedem posto da guarda após assaltos no entorno dos campi



“Tudo que a escola teve que fazer, nas medidas possíveis que cabia à escola, nós fizemos: o Conselho Tutelar foi comunicado, o secretário de Educação também. A professora foi demitida pela secretária de Educação, pela gestão municipal, pelo setor jurídico, o caso já foi encerrado, e enviado ao Ministério Público”, acrescenta a diretora. Ao O POVO, a diretora disse que não podia detalhar as circunstâncias do castigo aplicado pela professora porque o caso envolve adolescentes menores de 18 anos. Sem detalhar o caso, a Prefeitura de Fortim publicou uma nota de esclarecimento nas redes sociais informando que a professora foi desligada do cargo e que o estudante está recebendo apoio emocional e suporte institucional.

“Ressaltamos que não será tolerada, sob qualquer pretexto, a prática de atos que possam configurar castigo físico, tratamento cruel ou degradante no âmbito escolar, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis”, comunicou a Prefeitura de Fortim por nota. A gestão municipal de Fortim também informou que “os alunos da referida escola estão sendo acompanhados pela psicóloga, em especial os da turma do aluno em destaque". O POVO tentou entrar em contato com a mãe da vítima e com a Prefeitura de Fortim para apurar os detalhes do ocorrido, mas não obteve retorno.

Confira a íntegra da nota de Esclarecimento da Secretaria Municipal de Educação de Fortim A Secretaria Municipal de Educação de Fortim vem a público esclarecer que, no final do mês de março do corrente ano, foi comunicada, pelo Grupo Gestor da EEFTI Comunitária da Barra, a ocorrência de um episódio envolvendo a aplicação de punição a um(a) aluno(a) da referida escola, por meio de uma professora, a qual foi imediatamente afastada, para a devida apuração. Logo após a ciência do fato, no dia seguinte, a Secretária Municipal de Educação, juntamente com Psicóloga e Profissional Técnico da Área do Ensino, reuniu-se com os pais do(a) aluno(a) envolvido(a), e a gestão da escola, com o objetivo de oferecer o devido acolhimento, apoio emocional e suporte institucional. Ressaltamos ainda que os alunos da referida escola estão sendo acompanhados pela psicóloga, em especial os da turma do aluno em destaque.