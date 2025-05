UFC: estudantes pedem posto da guarda após assaltos no entorno dos campi

Estudantes da UFC cobram posto da Guarda Municipal após onda de assaltos no entorno dos campi / Crédito: Davi Pinheiro / UFC Informa

Na manhã desta terça-feira, 29, estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) se reuniram para discutir a crescente onda de assaltos que vem ocorrendo nos arredores dos campi do Pici e Benfica. Alunos fizeram levantamento de assaltos nos últimos meses e mapa com locais mais perigosos. De acordo com levantamento feito por alunos do curso de Geografia, 54 assaltos foram registrados nos últimos cinco meses, sendo cinco deles na região do Benfica.

Os constantes assaltos tem gerado medo e mobilização entre os estudantes, que cobram respostas das autoridades e propõem medidas emergenciais. Na assembleia, dezenas de estudantes se reuniram e relataram situações recorrentes de assaltos, ameaças e até agressões físicas ocorridas em torno na universidade.

Leandro Rodrigues, de 26 anos, estudante de Geografia, destacou a gravidade da situação no Campus do Pici. “Tem cerca de cinco meses que a gente vem sofrendo esse aumento da violência. Mesmo no recesso, os assaltos continuaram, principalmente nos ônibus. Os mesmos assaltantes sobem em paradas próximas a shoppings e descem perto da UFC”, disse o estudante.

Dentre as reivindicações mais urgentes, está a instalação de um posto fixo da Guarda Municipal próximo a um posto de gasolina nas imediações do Campus do Pici. “Esse ponto seria estratégico. Poderia cobrir tanto a parada da avenida Mister Hull como a da avenida Humberto Monte, além de dar suporte em vias próximas. A ideia é garantir reação rápida e proteger os estudantes nas áreas mais vulneráveis”, destacou Leandro.

Alunos criam mapa para orientar outros estudantes sobre os principais pontos de assalto Os alunos criam um mapa para guiar os demais alunos na principais pontos de ataque Crédito: Reprodução/Mauro Vinicius O estudante Mauro Vinicius, 24 anos, também do curso de Geografia, apresentou um mapa elaborado com base nos relatos de vítimas, identificando os pontos mais críticos para assaltos.

“As paradas próximas à Mister Hull e ao Hotel Triângulo são as mais perigosas. Temos casos documentados desde setembro do ano passado. Tem um casal que furta há quase um ano e continua agindo sem qualquer consequência”, afirmou. Segundo ele, mesmo com diversos boletins de ocorrência e acionamentos à Polícia Militar, as viaturas raramente comparecem.

Episódios de agressões e ameaças durante assaltos Além dos assaltos, estudantes relataram na assembleia sobre episódios de agressão e ameaças. “Uma aluna teve o cabelo puxado durante um assalto, outra foi agredida por um casal que atua aqui há meses. Ontem mesmo, um estudante foi ameaçado por ligar para a polícia durante um assalto. Eles já decoraram os rostos dos alunos e seus horários. Isso gera um medo constante”, relatou Mauro.