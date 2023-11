Para 27% dos brasileiros, educar com castigos é melhor que com diálogo

Para 27% dos entrevistados na “Pesquisa nacional sobre atitudes e percepções sobre maus-tratos e violência contra crianças e adolescentes no Brasil”, educar com castigos é sempre melhor que com diálogo. Os dados foram compartilhados nesta terça-feira, 31.

O relatório apresentou questões sobre quais práticas educativas ou punitivas o público experimentou na infância, bem como quais são de fato adotadas na criação das crianças. Ao todo, 134 municípios com pessoas com 18 anos ou mais, de todas as classes sociais e distribuídas entre as cinco regiões do Brasil, fizeram parte do questionário.

Outra afirmação (“Uma educação rígida e severa é a melhor preparação para a vida adulta”), alcançou respostas divididas: 48% concordaram total ou parcialmente, enquanto 47% discordaram.