Acidente entre dois caminhões deixa um homem ferido em Forquilha

Acidente entre dois caminhões deixa um homem ferido em ForquilhaO condutor de um dos veículos envolvidos precisou ser socorrida e foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Forquilha
Um homem ficou ferido após um acidente entre dois caminhões, registrado às 12h55min da tarde de quarta-feira, 26. Os veículos colidiram na BR-222, no município de Forquilha, no Interior do Ceará.
A vítima é um dos condutores dos automóveis envolvidos no acidente. Após a colisão, o homem precisou ser socorrido e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Forquilha.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a causa do acidente ainda será apurada, conforme o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST).
A identificação e o estado de saúde do condutor socorrido ainda não foram divulgados.