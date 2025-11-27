Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acidente entre dois caminhões deixa um homem ferido em Forquilha

O condutor de um dos veículos envolvidos precisou ser socorrida e foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Forquilha
Atualizado às
Alice Barbosa
Um homem ficou ferido após um acidente entre dois caminhões, registrado às 12h55min da tarde de quarta-feira, 26. Os veículos colidiram na BR-222, no município de Forquilha, no Interior do Ceará.

A vítima é um dos condutores dos automóveis envolvidos no acidente. Após a colisão, o homem precisou ser socorrido e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Forquilha.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a causa do acidente ainda será apurada, conforme o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST).

A identificação e o estado de saúde do condutor socorrido ainda não foram divulgados.

