Hmens morrem após levarem choque e caírem de andaime em Fortaleza

Vítimas tinham 25 e 37 anos e trabalhavam em uma obra dentro de um galpão quando sofreram a descarga elétrica. Caso aconteceu nessa quarta-feira, 26, no bairro Planalto Ayrton Senna

Dois trabalhadores morreram após levarem um choque elétrico e, em seguida, caírem de um andaime. O caso aconteceu durante uma obra dentro de um galpão na avenida Radialista João Ramos, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza , nessa quarta-feira, 26.

A Enel Ceará, empresa responsável pela distribuição de energia no Estado, afirmou que, durante a execução da obra da parte interna do galpão, as vítimas, de 25 e 37 anos, sofreram choque após encostar em uma telha de alumínio na rede média de tensão.

Ainda segundo a empresa, uma equipe foi ao local e isolou a área para eliminar os riscos elétricos. “A Enel Ceará reforça que construções próximas à rede elétrica devem sempre observar as distâncias mínimas de segurança estabelecidas na norma técnica brasileira, de modo a evitar acidentes”, disse.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as vítimas foram a óbito no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar na apuração do caso.