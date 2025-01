Fortaleza registra 132 mm de chuva em 24h; Pacujá, no Interior, tem 230 mm

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2024: Chuvas e alagamentos pela manhã na Av Pessoa Anta. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Posto da Defesa Civil, em Fortaleza, registrou o acumulado de 132mm de chuvas entre as 7h de terça-feira, 14, e as 7 horas desta manhã, 15. Os dados são da Fundação Cearense de Metereologia (Funceme), divulgados após o segundo aviso para chuvas intensas emitido pela órgão na terça-feira. O município com mais chuvas foi Pacujá, a 200 km da Capital, com 230 mm. Além de Fortaleza, outros 158 municípios do Ceará registraram precipitação até a última atualização da Funceme, às 8h40min. Acaraú, no Litoral Norte, registrou o segundo maior acumulado do dia, com 192mm.

Segundo a Funceme, as chuvas previstas são resultados da influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece a formação de áreas de instabilidades no centro-sul do Ceará. A proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) colabora para o aumento de instabilidade sobre a faixa litorânea; e os efeitos locais, como: relevo e temperatura. De acordo com a Funceme, a previsão para o restante da manhã é de céu nublado e chuvas com trovoadas em todas as macrorregiões do Estado. Para esta quarta-feira ainda é esperado o predomínio de céu nublado com ocorrência de chuvas em todas as macrorregiões do estado. Os valores mais expressivos devem ser registrados nas regiões da faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns. Nessas áreas, as intensidades das chuvas devem variar de fraca a forte, podendo ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Para o período da tarde, são esperadas variações de céu nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, além de com chuvas. Durante a noite, o céu deve variar para parcialmente nublado com poucas nuvens. Chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada, ocasionalmente forte, devem ser registradas, podendo estar acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento no Cariri e no sudoeste do Sertão Central e Inhamuns. Capital bate recorde de chuvas do ano pelo segundo dia consecultivo Na manhã dessa terça-feira, 14, Fortaleza já havia registrado o maior acumulado de chuvas do ano, com 23mm notificados no posto Maraponga. Ao todo, 152 municípios dos 179 informados registraram precipitações no dia de ontem.

Essa teria sido a primeira grande chuva registrada na Capital em 2025. Após as precipitações, foram notificados diversos pontos de alagamento e trânsito lento na cidade. Inaugurado a pouco mais de seis meses, o Terminal José de Alencar ficou alagado. Em registros feito por passageiros, era possível perceber a água alcançando as plataformas. Em nota, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que não prejuízos às operações.

Chuvas devem começar a perder força a partir de amanhã Segundo a Funceme, a intensidade das chuvas no Estado tende a apresentar uma diminuição, em termos de acumulados, a partir de quinta-feira, 16.

De acordo com a pasta, a instabilidade do tempo é resultado da atuação conjunta de sistemas meteorológicos, como: Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). As convergências desses sistemas formam o padrão “Y” sobre o território brasileiro, favorecendo eventos de chuvas expressivas. Entretanto, para os próximos dias, com o avanço do VCAN para o interior do continente e a desconfiguração da ZCAS, é esperada uma redução significativa nas chuvas sobre o Ceará, favorecendo também o aparecimento do Sol, diminuição da nebulosidade e aumento das temperaturas. Apesar disso, a Funceme informa que há uma necessidade do acompanhamento da atualização da previsão diária do tempo para hoje e os próximos dias.