Ceará registra chuva em 106 municípios nesta segunda-feira; confira a previsão

A madrugada desta segunda-feira, 13, foi marcada por chuvas em 106 municípios do Ceará, conforme dados da Fundação Cearense de Metereologia (Funceme). A cidade de Independência, na Região do Sertão Central e Inhamuns, registrou o maior acumulado do Estado, com 102mm. No Litoral de Fortaleza, no posto Castelão, foi registrado um acumulado de 14.2mm.

Segundo o órgão, a precipitação é resultado da formação de áreas de instabilidade, favorecendo a ocorrência de chuva fraca à moderada, especialmente na região do Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.