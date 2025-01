Fortaleza tem primeira chuva significativa de 2025 e registra pontos de alagamento

Antes das chuvas desta terça-feira, os maiores acumulados registrados em Fortaleza haviam ocorrido em 3 de janeiro, com 11,8 mm, e em 11 de janeiro, com 6 mm de precipitação.

Fortaleza registrou, nesta terça-feira, 14, o maior volume de chuvas acumulado em janeiro até agora , marcando também a primeira chuva significativa do ano. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Fortaleza registrou um acumulado de 23 mm de chuva entre as 7 horas de segunda-feira, 13, e as 7 horas desta terça-feira, 14. A precipitação causou pontos de alagamento na cidade e lentidão no trânsito.

Outra via que chegou a registrar acumulo de água foi a av. Liberato Barroso. No local, Kello da Silveira ajudava a retirar água de uma loja de eletrônicos com o auxilio de rodo e pano. Morador de Quixadá , ele chegou em Fortaleza por volta das 8h da manhã para visitar o irmão, dono da loja.

No outro extremo da av. Heráclito Graça, próximo ao cruzamento com a av. Barão de Aracati, onde ainda estão em obras para a construção do reservatório, houve ameaça de aumento do nível da água.

Na av. Heráclito Graça, historicamente um dos pontos de alagamento mais graves da Capital, não houve inundações. No trecho entre as ruas Gonçalves Ledo e João Cordeiro, que está com a obra quase concluída, a água escoou bem.

“Isso aqui é um ‘bucho’, uma foto de respeito do governo com a gente. Agora os impostos nós temos que pagar todos os anos. Se tiver um prejuízo com o carro, vai sair do bolso do cidadão”, diz Julio da Silva, condutor que precisou trafegar pela via.

Um dos locais com maior acúmulo de água, no entanto, foi a av. Pessoa Anta, na Praia de Iracema, perto do cruzamento com a av. Alberto Nepomuceno. A maioria dos motoristas evitava a área, mas alguns se arriscavam, com a água cobrindo parcialmente o capô dos carros.

“O terminal José Alencar segue operando normalmente. Uma equipe técnica da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) foi enviada ao local para avaliar e solucionar as causas do acúmulo da água”, disse a empresa.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2024: Chuvas e alagamentos pela manhã na Av Pessoa Anta. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Imagem de apoio ilustrativo. De acordo com a Funceme, a tendência é de acumulados expressivos até quarta-feira, 15

A média histórica de chuvas para Fortaleza durante todo o mês de janeiro é de 117,3 mm. No entanto, até o momento, com pouco menos da metade do mês transcorrida, o município acumula apenas 15,8 mm, representando um desvio de -86,5%.

Outro impacto da chuva foi a queda de energia no bairro Aldeota, causada por um raio que atingiu a sede da Empresa Distribuidora de Energia do Ceará (Enel), que danificou equipamentos e provocou a interrupção de fornecimento de energia. Em 2025, segundo a Enel Ceará, já foram registradas mais de 7 mil descargas atmosféricas.

Segundo a AMC, foi intensificado o controle de tráfego nos pontos de alagamento das ruas Barão do Rio Branco com Castro e Silva, av. Almirante Barroso com Almirante Tamadaré, av. Américo Barreira com Gomes Brasil, av. Duque de Caxias com rua Tereza Cristina e rua Conde D'eu com Sobral.

Segundo a Autarquia, apenas 1,75% dos 1.080 equipamentos apresentaram problemas devido a oscilações na rede de energia.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2024: Chuvas e alagamentos pela manhã na Av Pessoa Anta. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Chuva no Estado

Das 184 cidades do Ceará, 127 registraram precipitações. De acordo com a Funceme, os maiores acumulados foram em Granja, no Litoral Norte, com 77 mm; Maranguape, no Litoral de Fortaleza, com 75 mm; e Hidrolândia, em Ibiapaba, com 72 mm.



As temperaturas mínimas registradas no dia foram:

20,2°C em São Benedito

20,3°C em Poranga

21,5°C em Aiuaba

21,8°C no Crato

21,9°C em Piquet Carneiro



O Ceará está em alerta para chuvas intensas, com risco médio a alto, válido até as 23 horas de quarta-feira, 15, conforme aviso da Funceme emitido nesta terça-feira, 14. As chuvas podem ser acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

O risco médio abrange o Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e parte da Região Jaguaribana, com probabilidade de chuva intensa entre 41% e 70%. Já o risco alto afeta o Sertão Central, Inhamuns, Ibiapina, Cariri e outra parte da Região Jaguaribana, com mais de 70% de chance de chuvas fortes.