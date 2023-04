Aulas retornam no município Farias Brito após seis dias de suspensão

As aulas no município Farias Brito, interior do Ceará, retornaram nesta terça-feira, 18, seis dias depois da suspensão decretada pela gestão municipal mediante o ataque de um adolescente de 14 anos à uma escola, onde duas alunas ficaram feridas e estão bem.



À rádio O POVO CBN, Marcleide Nascimento, secretária de saúde e integrante da equipe da Defesa Civil do Município, falou como anda o clima de Farias Brito depois do episódio da última quarta-feira, 12.

“Reuniões, treinamentos, diálogos, acompanhamentos, tanto com a Secretaria da Saúde do Estado, a Polícia, força tática [que é especializada para escolas], houve todo um acompanhamento nestes dias de paralisação, conversamos com os pais, no sentido de tranquilizá-los, e, ‘mais tarde’, será lançado um protocolo com instruções para este retorno”, afirma a titular da pasta.



Ao tratar sobre a receptividade dos pais, Marcleide afirma que ainda existe uma parcela insegura. “Há resistência em alguns deles”. No entanto, ainda segundo a secretária, "boa parte já voltou".



“Estamos trabalhando para dar mais segurança a estes alunos, para que eles consigam se sentir mais confortáveis dentro da sala de aula. Escola é lugar de amor. Estamos trabalhando, junto a equipe da saúde, para dar suporte não só aos alunos, mas aos professores e pais também, fazendo palestras, divulgações nas redes sociais, junto com os agentes comunitários de saúde, que estão visitando as casas das pessoas, repassando as mensagens. Isso é algo que a gente tem que discutir não só nas escolas, mas também com as famílias”, disse.

No fim da tarde desta terça-feira, 18, o secretário de Educação do Município, Júnior Almeida, enviou, junto à Secretaria de Educação do Estado (Seduc-CE), um protocolo de cuidados para que se tenha um retorno seguro. O documento aguarda a aprovação do órgão estadual.



Ataques a escola: nota da redação



O POVO opta por não publicar foto, vídeo, nome ou qualquer detalhe sobre autores de ataques a escolas. A decisão atende a recomendações de estudiosos em comunicação e violência. ⁠⁠



Entendemos que a divulgação dessas informações pode vir a estimular novos agressores, que usem a divulgação da imprensa profissional como forma de promoção de atos de violência.



⁠⁠O POVO pretende manter a postura em casos subsequentes, podendo reavaliar se novos estudos indicarem rumos que tragam maior segurança à sociedade.⁠



