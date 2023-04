Ataque em escola: aulas são suspensas por 2 dias no município de Farias Brito

Após o ataque a duas estudantes na Escola Municipal Isaac de Alcântara, no municípiod Farias Brito, no Cariri Cearense, na tarde desta quarta-feira, 12, a Secretaria de Educação da cidade anunciou a suspensão das aulas na rede municipal de ensino até a próxima sexta-feira, 14.

O titular da pasta, Júnior Almeida, afirmou ao O POVO que a medida é necessária para "tranquilizar" os pais e a comunidade escolar. "Precisamos desses dois dias para que a gente possa sentar com as direções das escolas, se reunir coletivamente e planejar ações concretas a fim de proteger as nossas escolas. Não há clima para aulas agora, todo mundo está nervoso, em pânico", argumentou.

Segundo o secretário, "os próprios pais nos pediram esse tempo". A suspensão vale para as 20 escolas municipais, afetando aproximadamente 3,3 mil estudantes matriculados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Júnior acrescenta que o ataque foi recebido com perplexidade pelos moradores do município de Farias Brito. "Ninguém esperava que algo tão trágico fosse acontecer na nossa cidade, principalmente porque é um município tão pequeno, tranquilo e ainda mais numa escola do zona rural".

O secretário disse ainda que, diante do acontecimento, a Prefeitura de Farias Brito estuda formas de garantir mais segurança nas unidades de ensino, como o reforço na ronda policial e a implantação de um sistema de monitoramento com câmeras.

A escola onde o ataque foi registrado fica localizada no Sítio Caras, na zona rural do município, a 12 quilômetros do Centro. Duas estudantes de nove anos foram atingidas com uma arma branca por um outro aluno da escola, um adolescente de 13 anos, que foi apreendido pela Polícia Militar minutos após o ocorrido.

As duas meninas foram socorridas e encaminhados a hospitais da Região. Uma delas foi transferida para o Hospital Santo Antônio, em, Barbalha, também no Cariri Cearense. Em nota, a Prefeitura informou que o estado de saúde da primeira é estável. Ela está em observação e não apresenta lesões graves.

A outra estudante, que foi transferida, deve passar por uma cirurgia ainda nesta quarta-feira, segundo informou, em nota, o Hospital Santo Antônio. "Neste momento, a paciente encontra-se na UTI pediátrica onde passa por avaliações complementares".

Ataques a escola: nota da redação



O POVO opta por não publicar foto, vídeo, nome ou qualquer detalhe sobre autores de ataques a escolas.

A decisão atende a recomendações de estudiosos em comunicação e violência. ⁠⁠Entendemos que a divulgação dessas informações pode vir a estimular novos agressores, que usem a divulgação da imprensa profissional como forma de promoção de atos de violência.⁠⁠

O POVO pretende manter a postura em casos subsequentes, podendo reavaliar se novos estudos indicarem rumos que tragam maior segurança à sociedade.⁠



Sobre o assunto Crianças feridas em ataque a escola no Ceará estão estáveis

O POVO News: duas estudantes são esfaqueadas em ataque dentro de escola no interior do Ceará

Três pessoas ficam feridas em ataque a escola em Goiás

Menino de 4 anos morto no ataque à creche em Blumenau tinha sido adotado há mais de um ano

Tags