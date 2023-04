Ataque em escola cearense: governadora em exercício garante apoio ao município de Farias Brito

Jade Romero, governadora em exercício do Ceará, afirmou que acompanha o caso do ataque que ocorreu em uma escola da Zona Rural de Farias Brito (Cariri Cearense), nesta quarta-feira, 12. Por meio das redes sociais, representante prestou solidariedade às famílias das vítimas e garantiu apoio ao município.

Episódio violento ocorreu na Escola Municipal Isaac de Alcântara e faz parte de uma onda sequenciada de ataques que têm ocorrido no País. Na ocasião, um aluno do 9º ano da instituição invadiu a sala do 4º ano e feriu duas alunas. Até o fim da tarde de hoje, vítimas estavam estáveis, conforme prefeitura da cidade.

Ao saber sobre o ataque, Jade Romero publicou em seus perfis nas redes sociais: "Recebi com preocupação a notícia de um episódio de violência ocorrido numa escola municipal na zona rural de Farias Brito, no Cariri, que deixou duas crianças feridas. Estou acompanhando o caso, inclusive mobilizando nossos secretários, e conversei por telefone com o prefeito Deda Pereira para oferecer o apoio que for necessário pelo Estado. Expresso minha solidariedade às famílias".

Jade assumiu o Governo do Ceará pela primeira vez na manhã dessa terça-feira, 11, devido a ida do governador Elmano de Freitas (PT) à China, como parte integrante da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela assume o comando do Poder Executivo estadual até o fim da semana.

"Com muita responsabilidade e lealdade, continuarei trabalhando e honrando os compromissos do governador Elmano com todos os cearenses", chegou a publicar Jade ao receber cargo.

