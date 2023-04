Estudante ferida em ataque a escola no Ceará apresenta melhora no estado de saúde

Internada há quase uma semana, a estudante de 9 anos ferida durante o ataque a uma escola em Farias Brito, no último dia 12, continua com evolução favorável no quadro de saúde. De acordo com boletim médico divulgado na noite desta segunda-feira, 17, pelo Hospital Santo Antônio, em Barbalha, a criança já se alimenta sozinha e segue respondendo bem ao tratamento.

A paciente passou por uma cirurgia no mesmo dia em que deu entrada na unidade e permanece sob os cuidados da equipe multidisciplinar da UTI Pediátrica do Hospital. Duas meninas de 9 anos foram vítimas de um ataque cometido por um adolescente de 13 anos que estuda na mesma escola.

Elas foram socorridas para uma unidade de saúde local, mas uma das crianças precisou ser transferida para o Hospital Santo Antônio, em Barbalha. A outra estudante recebeu alta médica menos de 24 horas após ser hospitalizada.

Após o ataque, as aulas nas escolas municipais foram suspensas por dois dias. As atividades serão retomadas nesta terça-feira, 18, segundo informou ao O POVO a Secretaria de Educação do Município. No total, a rede municipal de ensino conta com 20 unidades e cerca de 3,3 mil estudantes matriculados.

