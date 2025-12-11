Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia cumpre mais de 100 mandados contra facção no CE

Polícia cumpre mais de 100 mandados e bloqueia R$ 59 milhões em operação contra facção

A operação, realizada no Ceará e em outros cinco estados, tem como alvo facção criminosa de origem carioca
Atualizado às Autor Gabriele Félix
Gabriele Félix
Operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), deflagrada na manhã desta quinta-feira, 11, cumpre 16 mandados de prisão e mais de 100 mandados de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa de origem carioca. Houve bloqueio de mais de R$ 50 milhões em contas. 

A ofensiva, realizada nos estados do Ceará, Rondônia, São Paulo, Paraná e Pará, cumpriu 16 mandados de prisão até o momento, sendo 12 de pessoas em liberdade, no Ceará, três mandados de prisão cumpridos em presídios e um em Goiás.

 

 

No Ceará, a Operação Clusterdown ocorre nos municípios de Fortaleza, Eusébio, Caucaia, Maracanaú, Horizonte e Itaitinga.

Também estão sendo cumpridos 111 mandados de busca e apreensão. Durante a operação, os agentes de segurança pública apreenderam uma arma, drogas e veículos. À pedido da Justiça, R$59 milhões de pessoas físicas e jurídicas foram bloqueados.

De acordo com a Polícia, as equipes devem continuar em diligências durante toda esta quinta-feira, 11.

