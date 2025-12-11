Polícia cumpre mais de 100 mandados contra facção no CE

A operação, realizada no Ceará e em outros cinco estados, tem como alvo facção criminosa de origem carioca

Operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), deflagrada na manhã desta quinta-feira, 11, cumpre 16 mandados de prisão e mais de 100 mandados de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa de origem carioca. Houve bloqueio de mais de R$ 50 milhões em contas.

A ofensiva, realizada nos estados do Ceará, Rondônia, São Paulo, Paraná e Pará, cumpriu 16 mandados de prisão até o momento, sendo 12 de pessoas em liberdade, no Ceará, três mandados de prisão cumpridos em presídios e um em Goiás.