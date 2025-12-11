Polícia cumpre mais de 100 mandados contra facção no CE

Polícia cumpre mais de 100 mandados e bloqueia R$ 59 milhões em operação contra facçãoA operação, realizada no Ceará e em outros cinco estados, tem como alvo facção criminosa de origem carioca
Operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), deflagrada na manhã desta quinta-feira, 11, cumpre 16 mandados de prisão e mais de 100 mandados de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa de origem carioca. Houve bloqueio de mais de R$ 50 milhões em contas.
A ofensiva, realizada nos estados do Ceará, Rondônia, São Paulo, Paraná e Pará, cumpriu 16 mandados de prisão até o momento, sendo 12 de pessoas em liberdade, no Ceará, três mandados de prisão cumpridos em presídios e um em Goiás.
No Ceará, a Operação Clusterdown ocorre nos municípios de Fortaleza, Eusébio, Caucaia, Maracanaú, Horizonte e Itaitinga.
Também estão sendo cumpridos 111 mandados de busca e apreensão. Durante a operação, os agentes de segurança pública apreenderam uma arma, drogas e veículos. À pedido da Justiça, R$59 milhões de pessoas físicas e jurídicas foram bloqueados.
De acordo com a Polícia, as equipes devem continuar em diligências durante toda esta quinta-feira, 11.