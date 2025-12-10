Com média de 64 casos por dia, roubos caem 27% no Ceará em novembro

￼SEDE da SSPDS, localizada no Cisp. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Daniel Galber/Especial para O Povo

Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), categoria que engloba todas as modalidades de roubo à exceção do latrocínio, caíram 27% no Ceará em novembro passado na comparação com novembro de 2024. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira, 10, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme a pasta, 1.933 CVPs foram registrados no mês passado em todo o Estado, enquanto, em novembro do ano passado, foram computados 2.648 CVPs. A SSPDS destacou que o número de roubos registrados em novembro de 2025 no Ceará foi o menor para esse mês desde 2015, primeiro ano da série histórica.



Em 2025, de janeiro a novembro, 25.989 CVPs foram computados no Estado, o que representa uma diminuição de 22.18% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Roubos no Ceará desde 2019 2019 — 49.579 CVPs 2020 — 53.956 CVPs

2021 — 48.141 CVPs 2022 — 45.930 CVPs 2023 — 42.607 CVPs

2024 — 35.657 CVPs 2025 (de janeiro a novembro) — 25.989 Queda no número de furtos

Os furtos também caíram no Ceará em novembro. Foram 4.369 furtos no mês passado, uma retração de 8,3% na comparação com os 4.764 furtos registrados em novembro de 2024.

