Com média de 64 casos por dia, roubos caem 27% no Ceará em novembro

Com média de 64 casos por dia, roubos caem 27% no Ceará em novembroNo mês passado, foram registrados 1.933 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) em todo o Estado, sendo que, em novembro de 2024, haviam sido 2.648
Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), categoria que engloba todas as modalidades de roubo à exceção do latrocínio, caíram 27% no Ceará em novembro passado na comparação com novembro de 2024. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira, 10, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Conforme a pasta, 1.933 CVPs foram registrados no mês passado em todo o Estado, enquanto, em novembro do ano passado, foram computados 2.648 CVPs. A SSPDS destacou que o número de roubos registrados em novembro de 2025 no Ceará foi o menor para esse mês desde 2015, primeiro ano da série histórica.
“Em Fortaleza, foram 1.301 ocorrências, uma diminuição de 491 registros em relação a 2024, quando houve 1.792 casos”, afirmou a SSPDS em comunicado de imprensa.
“As ações das Forças de Segurança também impulsionaram reduções significativas no Interior Sul e no Interior Norte, com reduções de 43,7% e 32,7%, respectivamente. No Interior Sul, os registros passaram de 199 para 112; no Interior Norte, de 211 para 142. A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) também apresentou redução: 15,2%, com 378 roubos em novembro de 2025, ante 446 no ano anterior”.
A queda no número de CVPs em novembro se insere em um cenário de redução nos registros de roubos que já se dá desde 2020. De lá para cá, os roubos caíram ano após ano — os 35.657 CVPs ocorridos em 2024 foram a menor marca dos últimos 10 anos no Ceará.
Em 2025, de janeiro a novembro, 25.989 CVPs foram computados no Estado, o que representa uma diminuição de 22.18% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Roubos no Ceará desde 2019
2019 — 49.579 CVPs
2020 — 53.956 CVPs
2021 — 48.141 CVPs
2022 — 45.930 CVPs
2023 — 42.607 CVPs
2024 — 35.657 CVPs
2025 (de janeiro a novembro) — 25.989
Queda no número de furtos
Os furtos também caíram no Ceará em novembro. Foram 4.369 furtos no mês passado, uma retração de 8,3% na comparação com os 4.764 furtos registrados em novembro de 2024.
Também há queda nas estatísticas de furto no que diz respeito ao acumulado do ano. “Entre janeiro e novembro, houve redução de 9,8% no Ceará, com 50.657 registros — 5.511 a menos que os 56.168 contabilizados no mesmo período de 2024”, informou a SSPDS.
