Eusébio terá programa de arborização urbana com ipês

Cores da cidade: a floração dos Ipês transforma ruas e praças, embelezando o município / Crédito: Samuel Setubal

Objetivos e ações do programa

De acordo com o texto, o PMAU seguirá princípios como sustentabilidade ambiental, valorização da flora nativa, promoção da qualidade de vida e participação comunitária. Entre suas metas estão:

Reduzir a temperatura urbana;



Melhorar a qualidade do ar;



Recuperar áreas degradadas;



Estimular a população a cuidar do meio ambiente. As ações incluem mapeamento de áreas prioritárias, campanhas educativas, plantio coletivo - como no “Dia do Ipê”- e manutenção periódica das árvores.

O município deverá fornecer mudas e suporte técnico, além de manter um cadastro georreferenciado e de fiscalizar danos ou cortes irregulares. Cidadãos, empresas e instituições deverão participar dos mutirões e comunicar à Prefeitura eventuais problemas. O descumprimento poderá gerar advertência, multa ou obrigação de recomposição da vegetação.



Gabriel França (União) – único vereador de oposição do município – afirmou que o projeto estava muito bem elaborado e deu parecer favorável à medida.

“Projeto bem elaborado esse seu, vereadora, com diversos artigos que regulamentam toda essa prática. Então, meus parabéns. Eu quero dizer que meu voto é favorável a esse projeto”, afirmou Gabriel.

Para além dos elogios, o vereador Pedro Henrique (PRD) aproveitou o momento de discussões para questionar à autora do projeto: “Porque a senhora resolveu escolher o Ipê?”

