Eusébio terá programa de arborização urbana com ipês

As ações incluem mapeamento de áreas prioritárias, campanhas educativas, plantio coletivo - como no "Dia do Ipê"- e manutenção periódica das árvores
A floração dos ipês – que ocorre entre junho e setembro – transforma o Ceará em um estado repleto de cores. Em Eusébio, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a arborização com essas árvores será intensificada por meio do Programa Municipal de Arborização Urbana (PMAU), aprovado recentemente na Câmara Municipal.

Segundo a justificativa do texto, “a arborização urbana é fundamental para a promoção da qualidade de vida, contribuindo para o conforto térmico, purificação do ar, embelezamento paisagístico, proteção da biodiversidade e valorização do espaço público”.

Objetivos e ações do programa

De acordo com o texto, o PMAU seguirá princípios como sustentabilidade ambiental, valorização da flora nativa, promoção da qualidade de vida e participação comunitária. Entre suas metas estão:

  • Reduzir a temperatura urbana;
  • Melhorar a qualidade do ar;
  • Recuperar áreas degradadas;
  • Estimular a população a cuidar do meio ambiente.

As ações incluem mapeamento de áreas prioritárias, campanhas educativas, plantio coletivo - como no “Dia do Ipê”- e manutenção periódica das árvores.

O município deverá fornecer mudas e suporte técnico, além de manter um cadastro georreferenciado e de fiscalizar danos ou cortes irregulares.

Cidadãos, empresas e instituições deverão participar dos mutirões e comunicar à Prefeitura eventuais problemas. O descumprimento poderá gerar advertência, multa ou obrigação de recomposição da vegetação.

A execução do Programa ficará sob responsabilidade da Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano (AMMA), que poderá firmar parcerias com escolas, associações, ONGs e empresas.

Debate entre os parlamentares

O projeto gerou debate entre os vereadores da Casa Legislativa.

Gabriel França (União) – único vereador de oposição do município – afirmou que o projeto estava muito bem elaborado e deu parecer favorável à medida.

“Projeto bem elaborado esse seu, vereadora, com diversos artigos que regulamentam toda essa prática. Então, meus parabéns. Eu quero dizer que meu voto é favorável a esse projeto”, afirmou Gabriel.

Para além dos elogios, o vereador Pedro Henrique (PRD) aproveitou o momento de discussões para questionar à autora do projeto: “Porque a senhora resolveu escolher o Ipê?”

Cira respondeu que o motivo da escolha ocorreu pela beleza das flores:
“O Ipê é uma planta igual ao jambo: até a sujeira é bonita.”

Benefícios do Ipê para a população

O plantio de árvores – como os Ipês – proporciona diversos benefícios para a população e para a arborização urbana, dentre eles:

  • Redução da temperatura: A sombra amplia o conforto térmico e diminui o calor nas áreas urbanas.
  • Melhoria da qualidade do ar: As árvores absorvem dióxido de carbono, filtram poluentes e liberam oxigênio.
  • Redução da poluição sonora: A altura e densidade da folhagem ajudam a atenuar o ruído urbano.
  • Valorização estética e cultural: A florada colorida em amarelo, rosa, branco e roxo embeleza ruas e praças, fortalecendo o sentimento de pertencimento da comunidade.

