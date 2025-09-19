Eusébio terá programa de arborização urbana com ipês

Eusébio terá programa de arborização urbana com ipêsAs ações incluem mapeamento de áreas prioritárias, campanhas educativas, plantio coletivo - como no "Dia do Ipê"- e manutenção periódica das árvores
A floração dos ipês – que ocorre entre junho e setembro – transforma o Ceará em um estado repleto de cores. Em Eusébio, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a arborização com essas árvores será intensificada por meio do Programa Municipal de Arborização Urbana (PMAU), aprovado recentemente na Câmara Municipal.
Segundo a justificativa do texto, “a arborização urbana é fundamental para a promoção da qualidade de vida, contribuindo para o conforto térmico, purificação do ar, embelezamento paisagístico, proteção da biodiversidade e valorização do espaço público”.
- Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO
Objetivos e ações do programa
De acordo com o texto, o PMAU seguirá princípios como sustentabilidade ambiental, valorização da flora nativa, promoção da qualidade de vida e participação comunitária. Entre suas metas estão:
- Reduzir a temperatura urbana;
- Melhorar a qualidade do ar;
- Recuperar áreas degradadas;
- Estimular a população a cuidar do meio ambiente.
As ações incluem mapeamento de áreas prioritárias, campanhas educativas, plantio coletivo - como no “Dia do Ipê”- e manutenção periódica das árvores.
O município deverá fornecer mudas e suporte técnico, além de manter um cadastro georreferenciado e de fiscalizar danos ou cortes irregulares.
Cidadãos, empresas e instituições deverão participar dos mutirões e comunicar à Prefeitura eventuais problemas. O descumprimento poderá gerar advertência, multa ou obrigação de recomposição da vegetação.
A execução do Programa ficará sob responsabilidade da Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano (AMMA), que poderá firmar parcerias com escolas, associações, ONGs e empresas.
Leia mais
Debate entre os parlamentares
O projeto gerou debate entre os vereadores da Casa Legislativa.
Gabriel França (União) – único vereador de oposição do município – afirmou que o projeto estava muito bem elaborado e deu parecer favorável à medida.
“Projeto bem elaborado esse seu, vereadora, com diversos artigos que regulamentam toda essa prática. Então, meus parabéns. Eu quero dizer que meu voto é favorável a esse projeto”, afirmou Gabriel.
Para além dos elogios, o vereador Pedro Henrique (PRD) aproveitou o momento de discussões para questionar à autora do projeto: “Porque a senhora resolveu escolher o Ipê?”
Cira respondeu que o motivo da escolha ocorreu pela beleza das flores:
“O Ipê é uma planta igual ao jambo: até a sujeira é bonita.”
Benefícios do Ipê para a população
O plantio de árvores – como os Ipês – proporciona diversos benefícios para a população e para a arborização urbana, dentre eles:
- Redução da temperatura: A sombra amplia o conforto térmico e diminui o calor nas áreas urbanas.
- Melhoria da qualidade do ar: As árvores absorvem dióxido de carbono, filtram poluentes e liberam oxigênio.
- Redução da poluição sonora: A altura e densidade da folhagem ajudam a atenuar o ruído urbano.
- Valorização estética e cultural: A florada colorida em amarelo, rosa, branco e roxo embeleza ruas e praças, fortalecendo o sentimento de pertencimento da comunidade.
Acompanhe as últimas notícias no O POVO News:
Assista também clicando aqui.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente