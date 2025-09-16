Eusébio declara 'Persona non grata' vereador de Joinville

Eusébio declara vereador de Joinville "Pessoa Não Grata" após declarações contra nordestinos / Crédito: Reprodução / Instagram

A Câmara Municipal de Eusébio aprovou, na segunda-feira, 15, um requerimento que declara o vereador Mateus Batista (União Brasil), de Joinville (SC), como Persona non grata (Pessoa Não Grata) no município – distante 22 quilômetros da Capital. A determinação é uma resposta às declarações e proposições feitas pelo parlamentar catarinense, consideradas de caráter discriminatório e xenofóbico contra a população nordestina. O pedido foi apresentado pelo vereador eusebiense Gabriel França (União Brasil), do mesmo partido do parlamentar catarinense.

Reação

O autor argumenta que as falas e iniciativas do parlamentar de Joinville atingem diretamente a dignidade dos nordestinos. O catarinense defendeu um projeto de lei que buscava controlar a migração para as cidades catarinenses, impedindo que o Estado se torne "um grande favelão". A medida é considerada inconstitucional. Para os vereadores de Eusébio a proposta "afronta princípios de igualdade, fraternidade e respeito às diferenças regionais”.

O autor do requerimento, disse ao O POVO que o vereador de Santa Catarina é um “playboyzinho que quer ganhar mídia em cima de uma exploração xenofóbica dos nordestinos.”

“A gente visa combater e dizer pra esse ‘vereadorzinho’ aí – que muito me desonra ser do meu próprio partido – que ele não conhece nem o Nordeste, nem o Estado do Ceará, nem o Eusébio. (Não conhece) as belezas que a gente abriga, e não conhece, tampouco, a própria cidade dele”, afirmou Gabriel.

Gabriel afirmou ainda que o vereador catarinense justificou a tentativa de controle migratório em entrevistas. “Já vi entrevistas dele dizendo que não é xenofóbico, porque a ideia da lei não é essa, mas nas suas falas, ele alega que a medida é para evitar que Santa Catarina vire um 'favelão'”, ressaltou Gabriel. No requerimento aprovado em Eusébio, destacou-se que a migração nordestina tem papel fundamental no desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil, e que manifestações preconceituosas contra esse grupo configuram uma agressão à própria identidade nacional.



O que diz o vereador Catarinense Em nota à imprensa, Mateus afirmou que "não há nenhum projeto de lei devidamente protocolado que vise proibir a migração de qualquer estado específico do país". "O esboço inicial do projeto se trata de uma proposta de abrangência nacional para controle migratório interno, com foco em planejamento habitacional e em preservação dos serviços públicos, sem qualquer menção a restrições direcionadas a Estados ou regiões específicas. As interpretações equivocadas e distorcidas têm gerado uma onda de ataques infundados", afirmou a nota.