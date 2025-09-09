Vereadores aprovam criação da Delegacia da Mulher

Indicação que prevê ciração da Delegacia da Mulher em Eusébio é aprovada na Câmara Municipal. / Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO

Embora 91,7% dos municípios brasileiros não contem com Delegacia da Mulher, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eusébio caminha para integrar a minoria que oferta o serviço. Durante a sessão desta segunda-feira, 8, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade a criação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). A proposta foi apresentada pela vereadora Neila de Castro (DC). O texto prevê que a unidade atenderá mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, crimes contra a dignidade sexual e feminicídios. O funcionamento deve ser ininterrupto, inclusive em fins de semana e feriados, e a proposta deve contar com apoio do Governo do Estado.



Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO O que diz a autora do projeto de indicação? A vereadora afirmou que o projeto surgiu da necessidade de melhor amparar mulheres vítimas de violência, seja física ou psicológica. “Essa delegacia mostra que a mulher terá um abrigo, bem como a medida protetiva, além de apoio social e psicológico”, destacou Neila. Ela ressaltou ainda que Eusébio já conta com políticas voltadas para esse público. “Aqui no município existe a Patrulha Maria da Penha. Temos um carro da Secretaria de Segurança que dá todo o amparo. Quando recebe a denúncia pelo 180 ou 190, esse carro fica disponível para atender a mulher e levá-la até a delegacia, onde quer que ela esteja, garantindo acolhimento necessário.”

Emocionada, a parlamentar disse ao O POVO que é preciso assegurar igualdade de gênero. “A gente está no século XXI e vê o que acontece com as mulheres. Temos que ter esse direito de igualdade garantido por lei”, afirmou.

Na justificativa, Neila citou dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais e Estaduais (Munic), do IBGE, segundo os quais 91,7% dos municípios brasileiros não possuem delegacia especializada de atendimento à mulher.



“É um projeto brilhante para o nosso município, principalmente quando se trata de apoio às mulheres e combate à violência de gênero. Isso independe de partido ou de lado ideológico. Seria de extrema importância termos aqui uma delegacia da mulher”, afirmou.

“Tudo o que se propõe para combater a violência, sobretudo na questão preventiva, é necessário”, acrescentou.

Próximos passos

Por se tratar de um Projeto de Indicação, a aprovação pela Câmara não significa a criação imediata da Delegacia da Mulher. A proposta funciona como uma sugestão ao Executivo municipal, que não é obrigado a colocá-la em prática.