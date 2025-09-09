Vereadores aprovam criação da Delegacia da Mulher

Eusébio: vereadores aprovam sugestão para criar Delegacia da MulherPor se tratar de um Projeto de Indicação, a aprovação pela Câmara não significa a criação imediata da Delegacia da Mulher. A proposta funciona como uma sugestão ao Executivo municipal, que não é obrigado a colocá-la em prática
Embora 91,7% dos municípios brasileiros não contem com Delegacia da Mulher, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eusébio caminha para integrar a minoria que oferta o serviço. Durante a sessão desta segunda-feira, 8, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade a criação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
A proposta foi apresentada pela vereadora Neila de Castro (DC). O texto prevê que a unidade atenderá mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, crimes contra a dignidade sexual e feminicídios. O funcionamento deve ser ininterrupto, inclusive em fins de semana e feriados, e a proposta deve contar com apoio do Governo do Estado.
O que diz a autora do projeto de indicação?
A vereadora afirmou que o projeto surgiu da necessidade de melhor amparar mulheres vítimas de violência, seja física ou psicológica. “Essa delegacia mostra que a mulher terá um abrigo, bem como a medida protetiva, além de apoio social e psicológico”, destacou Neila.
Ela ressaltou ainda que Eusébio já conta com políticas voltadas para esse público. “Aqui no município existe a Patrulha Maria da Penha. Temos um carro da Secretaria de Segurança que dá todo o amparo. Quando recebe a denúncia pelo 180 ou 190, esse carro fica disponível para atender a mulher e levá-la até a delegacia, onde quer que ela esteja, garantindo acolhimento necessário.”
Emocionada, a parlamentar disse ao O POVO que é preciso assegurar igualdade de gênero. “A gente está no século XXI e vê o que acontece com as mulheres. Temos que ter esse direito de igualdade garantido por lei”, afirmou.
Na justificativa, Neila citou dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais e Estaduais (Munic), do IBGE, segundo os quais 91,7% dos municípios brasileiros não possuem delegacia especializada de atendimento à mulher.
Na mesma sessão, a vereadora apresentou ainda outra proposta voltada para a prevenção, que prevê a realização de palestras educativas em escolas públicas do município. “A escola é um ambiente estratégico para prevenir este tipo de violência, promovendo a educação para a igualdade de gênero e o respeito aos direitos humanos”, disse.
Apoio da oposição
A proposta foi aprovada pela base aliada e recebeu também o apoio do vereador Gabriel França (União), único integrante da oposição.
“É um projeto brilhante para o nosso município, principalmente quando se trata de apoio às mulheres e combate à violência de gênero. Isso independe de partido ou de lado ideológico. Seria de extrema importância termos aqui uma delegacia da mulher”, afirmou.
“Tudo o que se propõe para combater a violência, sobretudo na questão preventiva, é necessário”, acrescentou.
Próximos passos
Por se tratar de um Projeto de Indicação, a aprovação pela Câmara não significa a criação imediata da Delegacia da Mulher. A proposta funciona como uma sugestão ao Executivo municipal, que não é obrigado a colocá-la em prática.
Caso o prefeito, Dr. Júnior (PRD), decida acatar a indicação, será necessária uma articulação com o Governo do Estado — responsável pela gestão das delegacias de polícia — para viabilizar a unidade. Isso pode ocorrer por meio do envio de um projeto de lei ou da celebração de convênios que definam estrutura física, efetivo policial e recursos orçamentários.