Vereador que propôs título a Carmelo fala em acordo descumprido

A homenagem a Carmelo Neto, proposta por Gabriel França, divide opiniões entre moradores do Eusébio. / Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielfrancs_

Durante a sessão na segunda-feira, 1º, na Câmara Municipal de Eusébio (CME), vereadores negaram o título de cidadão eusebiense ao deputado estadual Carmelo Neto (PL). A votação terminou com nove votos contrários e apenas um favorável – este último do autor do projeto, Gabriel França (União), único vereador de oposição na Casa Legislativa do município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Em resposta, Gabriel França falou durante a sessão e afirmou que outros vereadores descumpriram compromisso firmado nos bastidores para aprovar a honraria e alegou que os colegas estariam “presos” às ordens do prefeito Dr. Júnior (PRD) e do ex-prefeito, e atual secretário de Educação, Acilon Gonçalves.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO "No particular falei com cada vereador, solicitei que fosse aprovado. Alguns disseram ‘sim’, e agora, quando vem para esta Casa, seguem com todo mundo ‘não’. É triste saber que aqueles que me prometeram votar favorável não honram seus compromissos. Lamento muito".

Ele acrescentou: "Deputado Carmelo, se senhor estiver assistindo, saiba que eu tenho profundo respeito pela sua pessoa. O povo de Eusébio tem o maior respeito pela sua pessoa, embora esta Casa ainda viva presa ao que o prefeito e o secretário de Educação esperam".

Em entrevista ao O POVO, Gabriel justificou a indicação. "Nas últimas eleições, o deputado Carmelo Neto foi o segundo mais votado no nosso município. Então, de uma certa maneira, grande parte da população o entende como representante em nível estadual. Fora que o deputado já participou de diversas fiscalizações aqui no município", afirmou.

O vereador disse ainda que a cidade vive uma “ditadura” e que isso explica a rejeição.



"A proposta foi recusada não por questões partidárias e, muito menos, por não imaginar que o deputado mereça. O que a gente observa aqui é uma verdadeira ditadura. O secretário de Educação comanda a votação da sua maioria na Câmara. Antes de apresentar a matéria, já tinha conversado com colegas parlamentares e a maioria me confirmou que não teria nenhum problema em votar a favor desse título".

Questionado sobre a reação de parte da população, que em comentários em perfis locais se posicionou contra a proposta, Gabriel afirmou que Carmelo "não é um perfil que todo mundo entende".



"Observei também esses comentários dos moradores locais, e o que muito me consta é que, em sua grande maioria, as pessoas que estavam fazendo críticas a essa nossa proposição eram aliados do prefeito Júnior. Teve lá dois ou três que foram candidatos pela situação e, embora tenham perdido a eleição, continuam na base, sendo funcionários da prefeitura e prestando serviço político ao prefeito", disse.

O deputado Carmelo Neto também comentou o caso nas redes sociais. "Lamento que a maioria dos vereadores tenha aceito a coação de um grupo que age por revanchismo, que pensa ser dono da cidade e das pessoas. Vou trabalhar incansavelmente para que a esperança vença o autoritarismo e o Eusébio avance. O meu compromisso é com o povo e com os eusebienses que me escolheram como segundo parlamentar eleito mais votado do município! Obrigado pela iniciativa, vereador Gabriel França! Conte comigo. Um grande abraço! Vamos em frente!", escreveu.