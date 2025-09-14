Incêndio atinge empresa de transformação de resíduos no Eusébio

Este é o segundo incêndio, neste ano, a atingir um empreendimento no bairro Jabuti. Até 13 horas, fumaça ainda era registrada e bombeiros atuavam no local

Um incêndio atingiu o galpão de uma empresa de transformação de resíduos na madrugada deste domingo, 14, no bairro Jabuti, no Eusébio , município da Grande Fortaleza . Até 13 horas, fumaça ainda era registrada. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuam no local.

Segundo Guilherme Azevedo, de 24 anos, morador do Jabuti, o incêndio alertou a população. Moradores de residências vizinhas ao empreendimento deixaram seus lares por medo: “Essas empresas estão praticamente coladas na comunidade, e um fogo desses poderia facilmente se alastrar”.

O estudante relatou que a rua Manoel Pretinho, localizada na parte traseira à empresa, “estava extremamente quente, e era possível sentir da outra rua o forte cheiro dos materiais que estavam queimando”.

Incêndio começou durante a madrugada e assustou os moradores do bairro Jabuti Crédito: Guilherme Azevedo Incêndio começou durante a madrugada e assustou os moradores do bairro Jabuti Crédito: Guilherme Azevedo Incêndio começou durante a madrugada e assustou os moradores do bairro Jabuti Crédito: Guilherme Azevedo Incêndio começou durante a madrugada e assustou os moradores do bairro Jabuti Crédito: Guilherme Azevedo Incêndio começou durante a madrugada e assustou os moradores do bairro Jabuti Crédito: Guilherme Azevedo Incêndio começou durante a madrugada e assustou os moradores do bairro Jabuti Crédito: Guilherme Azevedo Incêndio começou durante a madrugada e assustou os moradores do bairro Jabuti Crédito: Guilherme Azevedo Incêndio começou durante a madrugada e assustou os moradores do bairro Jabuti Crédito: Guilherme Azevedo

Este é o segundo incêndio, neste ano, a atingir um empreendimento no bairro Jabuti. Em fevereiro último, uma fábrica de colchões foi atingida, com fogo de grandes proporções e até queda de energia na região.

