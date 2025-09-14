Incêndio atinge empresa de transformação de resíduos no Eusébio

Incêndio atinge empresa de transformação de resíduos no EusébioEste é o segundo incêndio, neste ano, a atingir um empreendimento no bairro Jabuti. Até 13 horas, fumaça ainda era registrada e bombeiros atuavam no local
Um incêndio atingiu o galpão de uma empresa de transformação de resíduos na madrugada deste domingo, 14, no bairro Jabuti, no Eusébio, município da Grande Fortaleza. Até 13 horas, fumaça ainda era registrada. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuam no local.
Segundo Guilherme Azevedo, de 24 anos, morador do Jabuti, o incêndio alertou a população. Moradores de residências vizinhas ao empreendimento deixaram seus lares por medo: “Essas empresas estão praticamente coladas na comunidade, e um fogo desses poderia facilmente se alastrar”.
O estudante relatou que a rua Manoel Pretinho, localizada na parte traseira à empresa, “estava extremamente quente, e era possível sentir da outra rua o forte cheiro dos materiais que estavam queimando”.
Este é o segundo incêndio, neste ano, a atingir um empreendimento no bairro Jabuti. Em fevereiro último, uma fábrica de colchões foi atingida, com fogo de grandes proporções e até queda de energia na região.
'Situação está sob controle', diz empresa
O POVO entrou em contato com o CBMCE para entender os impactos e as prováveis causas do incêndio e aguarda resposta.
Já a empresa atingida informou que “a situação está sob controle” e que publicará nota de esclarecimento em breve.