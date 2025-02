Incêndio atinge fábrica de colchões no Eusébio

Um incêndio atinge, desde a madrugada desta quinta-feira, 27, uma fábrica de colchões no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas para atender à ocorrência e seguem trabalhando para controlar as chamas.

Imagens mostram o fogo se alastrando por toda a fábrica, incluindo a área externa. Apesar da grandiosa proporção tomada pela combustão, o Corpo de Bombeiros afirma que não há registro de vítimas até o momento.