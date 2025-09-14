Homem é morto a tiros em via pública de Quixadá

A vítima tinha 43 anos e estava na localidade de Custódio; equipes da PMCE e da Pefoce foram enviadas ao local para extrair informações

Um homem de 43 anos foi morto a tiros nesse sábado, 12, em via pública na localidade de Custódio, em Quixadá, a 169,61 quilômetros (km) de Fortaleza. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do homicídio doloso.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram ao local do crime e extraíram informações que auxiliarão a investigação.