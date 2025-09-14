Homem é morto a tiros em via pública de Quixadá; Polícia Civil investigaA vítima tinha 43 anos e estava na localidade de Custódio; equipes da PMCE e da Pefoce foram enviadas ao local para extrair informações
Um homem de 43 anos foi morto a tiros nesse sábado, 12, em via pública na localidade de Custódio, em Quixadá, a 169,61 quilômetros (km) de Fortaleza. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do homicídio doloso.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram ao local do crime e extraíram informações que auxiliarão a investigação.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso será apurado pela Delegacia Civil de Quixadá.
Leia mais
Como denunciar?
Informações que ajudem os trabalhos policiais podem ser repassadas, com sigilo e o anonimato garantidos, para:
- o número 181;
- o número de WhatsApp (85) 3101-0181, que pode receber denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia;
- o site “e-denúncia”; ou
- o telefone (88) 3445-1047, da Delegacia de Quixadá.