Homem é morto a tiros em via pública de Quixadá

Homem é morto a tiros em via pública de Quixadá; Polícia Civil investiga

A vítima tinha 43 anos e estava na localidade de Custódio; equipes da PMCE e da Pefoce foram enviadas ao local para extrair informações
Um homem de 43 anos foi morto a tiros nesse sábado, 12, em via pública na localidade de Custódio, em Quixadá, a 169,61 quilômetros (km) de Fortaleza. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do homicídio doloso.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram ao local do crime e extraíram informações que auxiliarão a investigação.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso será apurado pela Delegacia Civil de Quixadá.

Como denunciar?

Informações que ajudem os trabalhos policiais podem ser repassadas, com sigilo e o anonimato garantidos, para:

  • o número 181;
  • o número de WhatsApp (85) 3101-0181, que pode receber denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia;
  • o site “e-denúncia”; ou
  • o telefone (88) 3445-1047, da Delegacia de Quixadá.

