Acusado de matar eleitor de Lula em bar de Cascavel é condenado a 12 anos

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Edmilson Freire da Silva, de 62 anos, foi condenado a 12 anos e 6 meses de prisão em sessão do Tribunal do Júri realizada nessa segunda-feira, 23, em Cascavel, município da Região Metropolitana de Fortaleza. Ele era acusado de matar Antônio Carlos Silva de Lima, de 39 anos, no dia 24 de setembro de 2022, em um bar na localidade de Guanacés, em Cascavel.

O crime teria ocorrido por motivação política. De acordo com testemunhas, Edmilson chegou ao bar onde a vítima estava e perguntou em voz alta: “Quem é Lula aqui?” — o primeiro turno das eleições presidenciais daquele ano ocorreria em 2 de outubro.