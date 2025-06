Ex-namorado suspeito de matar influenciadora com cinto de segurança é denunciado pelo MP

Crime aconteceu no último dia 29 de março, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou Antônio Lício Morais da Costa pelo feminicídio d a influenciadora Beatriz dos Anjos Miranda no último dia 29 de março, no município de Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O indiciado, que também seria um influenciador digital, mantinha um relacionamento amoroso com a vítima por nove meses. A relação, no entanto, foi marcada por desavenças compartilhadas nas redes sociais, principalmente no Instagram. Os vídeos de brigas do então casal repercutiram nas redes sociais.

De acordo com a denúncia, o homem teria estrangulado a vítima com um cinto de segurança dentro do seu próprio carro, um veículo Jeep Compass, em um matagal próximo ao 4º Anel Viário.

Conforme a denúncia do Ministério Público, o suspeito e a vítima foram a uma festa juntos no dia do crime. Os dois saíram no veículo e, ao chegar em determinada localidade, o indiciado passou para o banco de trás do carro e estrangulou, usando o cinto de segurança do carro.

O documento também revela que Antônio Lício chegou a dirigir o veículo com o corpo da vítima, no lugar do passageiro, até as proximidades do 4º Anel Viário.

No local, o suspeito incendiou o veículo usando álcool. Após matar a jovem e tentar ocultar o cadáver, o indiciado foi até a casa da sua mãe, por volta das 2h30min, e confessou os crimes.