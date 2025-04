Cães fantasiados de coelhos da Páscoa visitam crianças em hospital em Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Crianças internadas no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, da rede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), receberam a visita de três cadelas da raça golden retriever do projeto ‘Sexteto 4 Patas’ fantasiadas de coelhos da Páscoa em alusão à semana da Páscoa na manhã dessa quinta-feira, 17 de abril.

O momento ocorreu no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), da rede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), localizado na rua Dr. Pergentino Maia, 1559, no bairro Messejana em Fortaleza. Com a autorização da equipe do hospital e seguindo os critérios de segurança, as três cadelas visitaram o corredor da pediatria, onde as crianças poderiam se aproximar, tocá-las e fazer uma foto.

O projeto foi criado pela cearense Luciana Athayde com o propósito de levar a alegria dos animais para diversos locais, como hospitais, com a chamada Pet Terapia, técnica terapêutica realizada com animais como apoio para tratamento de pessoas com problemas de saúde física ou mental.