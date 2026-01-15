Crato: quatro suspeitos morrem em confronto com PMs; criança é baleada

Carro usado pelos quatro suspeitos de tentarem matar um homem no Crato ficou crivado de balas após confronto com a Polícia Militar / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um intenso tiroteio foi registrado na noite desta quinta-feira, 15, no Crato, município do Cariri. Quatro suspeitos de integrar um grupo criminoso morreram em confronto com policiais militares.

A informação foi confirmada à rádio O POVO CBN Cariri pelo coronel Albércio, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM). O oficial acrescentou que uma criança de cinco anos e o pai dela também ficaram feridos na ocorrência.



Em nota preliminar, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) informou que cinco armas de fogo foram apreendidas. "A ocorrência envolveu equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI), que atuaram após informações sobre indivíduos que estariam se preparando para a prática de ações criminosas na região", informou a PM em nota enviada a O POVO às 22h05min desta quinta.

"Outras informações serão divulgadas após a conclusão dos procedimentos legais". Mortes por intervenção policial no Ceará em 2026 Essa foi a segunda ocorrência de intervenção policial com mortos no Cariri em menos de 24 horas. Em Barbalha, na noite dessa quarta-feira, 14, dois homens morreram em confronto com PMs do Bepi. Antes disso, na manhã de quarta, um suspeito de traficar drogas e de ostentar armas de fogo morreu em intervenção policial ocorrida na Vila de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara (Litoral Norte do Estado).