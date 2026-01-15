Homem é preso suspeito de arremessar idosa de apartamento em Fortaleza

Caso foi registrado na tarde desta quinta-feira, 15, no Novo Mondubim. Delegacia de Defesa da Mulher enquadrou o caso como tentativa de feminicídio

O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira, 15. O POVO recebeu a informação de que a vítima do crime seria mãe do suspeito, mas a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) não se manifestou sobre o relato.

Um homem foi preso em flagrante suspeito de ter arremessado uma idosa pela janela de um apartamento situado em um condomínio do bairro Novo Mondubim , em Fortaleza .

A corporação informou apenas que, após tomarem conhecimento do caso, uma equipe do motopatrulhamento do 1º Comando Regional de Polícia Militar (1º CRPM) deslocou-se até o local da ocorrência, onde os agentes de segurança se depararam com a idosa caída no chão.

Em seguida, os PMs foram até o imóvel de onde a vítima foi lançada e efetuaram a prisão do homem, mesmo após ele ter tentado fugir. “O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o socorro da idosa, que foi encaminhada a unidade hospitalar da capital”, divulgou em nota a PM-CE.

“O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante por tentativa de feminicídio”.

