Homem é preso suspeito de arremessar idosa de apartamento em Fortaleza

Homem é preso suspeito de arremessar idosa de apartamento em FortalezaCaso foi registrado na tarde desta quinta-feira, 15, no Novo Mondubim. Delegacia de Defesa da Mulher enquadrou o caso como tentativa de feminicídio
Um homem foi preso em flagrante suspeito de ter arremessado uma idosa pela janela de um apartamento situado em um condomínio do bairro Novo Mondubim, em Fortaleza.
O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira, 15. O POVO recebeu a informação de que a vítima do crime seria mãe do suspeito, mas a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) não se manifestou sobre o relato.
A corporação informou apenas que, após tomarem conhecimento do caso, uma equipe do motopatrulhamento do 1º Comando Regional de Polícia Militar (1º CRPM) deslocou-se até o local da ocorrência, onde os agentes de segurança se depararam com a idosa caída no chão.
Em seguida, os PMs foram até o imóvel de onde a vítima foi lançada e efetuaram a prisão do homem, mesmo após ele ter tentado fugir. “O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o socorro da idosa, que foi encaminhada a unidade hospitalar da capital”, divulgou em nota a PM-CE.
“O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante por tentativa de feminicídio”.