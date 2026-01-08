PM e quatro suspeitos são mortos após tiroteio em Tianguá

O PM Mateus de Sá Correia morreu em um tiroteio em que quatro suspeitos de envolvimento com um grupo criminoso também faleceram / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um confronto entre policiais militares e criminosos foi registrado na tarde desta quinta-feira, 8, em Tianguá, município da Serra da Ibiapaba. A ocorrência resultou nas mortes de um PM e de quatro suspeitos de integrar um grupo criminoso.

A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas (PT) em publicação nas suas redes sociais. Elmano lamentou a morte do cabo Mateus de Sá Correia, de 41 anos, destacando que ele estava há dez anos na corporação e “morreu combatendo o crime”.

