PM e quatro suspeitos são mortos após tiroteio em Tianguá

Caso ocorreu na tarde desta quinta-feira, 8, no bairro da Rodoviária. Morte do cabo Mateus de Sá Correia foi lamentada pelo governador Elmano de Freitas
Atualizado às
Lucas Barbosa
Um confronto entre policiais militares e criminosos foi registrado na tarde desta quinta-feira, 8, em Tianguá, município da Serra da Ibiapaba. A ocorrência resultou nas mortes de um PM e de quatro suspeitos de integrar um grupo criminoso.

A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas (PT) em publicação nas suas redes sociais. Elmano lamentou a morte do cabo Mateus de Sá Correia, de 41 anos, destacando que ele estava há dez anos na corporação e “morreu combatendo o crime”.

“Minha solidariedade aos familiares e amigos do Cabo Mateus, e a toda a tropa, neste momento de imensa dor”, afirmou o governador. O POVO solicitou à Polícia Militar do Ceará (PM-CE) mais detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência e atualizará esta matéria assim que obtiver retorno.

O POVO apurou que o tiroteio teve início após uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) tentar abordar homens que trafegavam em um carro no Bairro da Rodoviária.

Os criminosos não teriam obedecido à voz de parada e teriam passado a efetuar disparos contra os PMs, que reagiram. O cabo Mateus foi atingido e, mesmo tendo sido socorrido a uma unidade hospitalar, não resistiu. No confronto, quatro suspeitos foram baleados.

Um deles morreu ainda no local onde teve início o tiroteio, que fica nas proximidades de um viaduto sobre a BR-222. Já outros foram encaminhados para unidades hospitalares, mas não resistiram. O quarto suspeito foi encontrado morto, após tentar fugir, em um outro ponto de Tianguá.

