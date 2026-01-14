Homem morre em intervenção policial na Vila de Jericoacoara

Revólver e drogas foram apreendidos durante ocorrência em que um homem morreu em intervenção policial em Jijoca de Jericoacoara / Crédito: Divulgação/PM-CE

Um homem morreu em uma intervenção policial registrada na manhã desta terça-feira, 14, na Vila de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara (Litoral Norte do Estado). Na ação, um outro homem ficou ferido. Ambos são suspeitos de atirar contra policiais e de traficarem drogas, conforme a Polícia Militar do Ceará (PM-CE).

De acordo com a corporação, a ocorrência teve início após denúncias anônimas indicarem que homens estavam traficando drogas e ostentando armas de fogo.

Após o tiroteio, os PMs fizeram buscas no imóvel dos suspeitos, onde foi encontrada uma quantidade não especificada de maconha, dois smartphones, uma balança de precisão, além de um cinto tático, um porta rádio HT e materiais utilizados para o acondicionamento de drogas. “A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Jijoca de Jericoacoara, onde foram adotados os procedimentos cabíveis", também informou a PM-CE. "O suspeito permanece sob custódia, à disposição da Justiça, e deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio contra profissional da segurança pública”. Intervenções policiais no Ceará em 2025 Em todo o ano de 2025, 200 pessoas morreram em casos de intervenção policial no Ceará, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Foi o segundo maior número desde que o dado passou a ser computado em 2013. O recorde histórico é de 2018, quando 221 óbitos em intervenção policial foram registrados.