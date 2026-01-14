Homem morre em intervenção policial na Vila de Jericoacoara

Homem morre em intervenção policial na Vila de JericoacoaraUma segunda pessoa foi ferida na perna durante a ação. Ocorrência teve início após policiais serem acionados para averiguar uma denúncia de tráfico
Um homem morreu em uma intervenção policial registrada na manhã desta terça-feira, 14, na Vila de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara (Litoral Norte do Estado). Na ação, um outro homem ficou ferido. Ambos são suspeitos de atirar contra policiais e de traficarem drogas, conforme a Polícia Militar do Ceará (PM-CE).
De acordo com a corporação, a ocorrência teve início após denúncias anônimas indicarem que homens estavam traficando drogas e ostentando armas de fogo.
Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi acionada e, ao chegarem ao local indicado, deparam-se com três homens, que fugiram ao perceber a presença policial.
“Durante a fuga, os indivíduos efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram à injusta agressão”, divulgou a Assessoria de Comunicação da PM-CE em nota.
“No decorrer da ação, um dos suspeitos se rendeu e foi socorrido com ferimento na perna, sem risco de morte. Outro envolvido, que portava um revólver calibre .38, foi alvejado durante o confronto e não resistiu aos ferimentos após atendimento médico. Um terceiro homem conseguiu fugir e não foi localizado até o momento”.
Após o tiroteio, os PMs fizeram buscas no imóvel dos suspeitos, onde foi encontrada uma quantidade não especificada de maconha, dois smartphones, uma balança de precisão, além de um cinto tático, um porta rádio HT e materiais utilizados para o acondicionamento de drogas.
“A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Jijoca de Jericoacoara, onde foram adotados os procedimentos cabíveis", também informou a PM-CE. "O suspeito permanece sob custódia, à disposição da Justiça, e deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio contra profissional da segurança pública”.
Intervenções policiais no Ceará em 2025
Em todo o ano de 2025, 200 pessoas morreram em casos de intervenção policial no Ceará, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Foi o segundo maior número desde que o dado passou a ser computado em 2013. O recorde histórico é de 2018, quando 221 óbitos em intervenção policial foram registrados.
As mortes por intervenção policial não são consideradas ilícitas, uma vez que são interpretadas como resultado de legítima defesa ou estrito cumprimento do dever, conforme preceituado pelo artigo 23 do Código Penal Brasileiro.
Entretanto, por Lei, as circunstâncias das mortes provocadas por intervenção policial devem ser investigadas em inquérito policial.