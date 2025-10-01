Futura Trends debate saúde mental e tecnologia em evento no Cariri

Futura Trends debate saúde mental e tecnologia em evento no CaririApós 15 anos ocorrendo em Fortaleza, o seminário de formação executiva é realizado pela primeira vez no Cariri
Com o tema “Tecnologia e Saúde Mental como Estratégia de Poder”, o município do Crato, no Cariri cearense, será palco do Futura Trends, nesta quinta-feira, 2, no Centro de Convenções do Cariri. Após 15 anos ocorrendo em Fortaleza, o seminário de formação executiva é realizado pela primeira vez no Cariri. As inscrições podem ser feitas por meio do site do evento.
O encontro - dirigido a empresários, gestores públicos, líderes empresariais, estudiosos e demais interessados nos temas expostos - é realizado pela rádio O POVO CBN Cariri e tem a coordenação geral do jornalista Nazareno Albuquerque, que está à frente do seminário desde o início.
Seminário promove debates e palestras
Nazareno explica que o encontro desperta da “melhor maneira” a atenção para a saúde mental com os avanços tecnológicos: “É um tema de muita repercussão, porque ele trata dos impactos da inteligência artificial e das tecnologias na saúde mental das pessoas, principalmente a inteligência artificial".
Os palestrantes serão os mesmos do evento realizado na Capital, no dia 28 de agosto passado, no Teatro RioMar Fortaleza, com exceção da psicóloga Luana Marques, professora da Harvard Medical School (EUA), que está no exterior.
A pedagoga e mestre em Educação Brasileira Alcilane Mota é uma das convidadas confirmadas e exclusivas da edição Cariri. Ela vai apresentar a palestra “Lidando com a geração Z: características da geração de jovens que valoriza a colaboração, as tecnologias e a liberdade. A gestão da motivação e do engajamento nas relações de trabalho”.
Nazareno destaca que o Cariri foi escolhido considerando o expressivo Produto Interno Bruto (PIB) econômico e a população acadêmica da região: "Além da atividade econômica intensa, o Juazeiro do Norte tem poder de compra e de renda, tornando a região cada vez mais pujante".
Programação do Futura Trends Cariri 2025
- 13h30min: Cerimônia de abertura
- 14 horas: “A democracia sob ameaça. Neutralidade e imparcialidade nas plataformas digitais, como os extremismos impactam na geopolítica global por meio das redes digitais. O Brasil nesse contexto”, com Marco Aurelio Ruediger.
- 15 horas: “Como as tecnologias digitais ameaçam as novas gerações. Os riscos e perigos das ferramentas digitais. Limites do acesso às redes sociais pelos adolescentes e as consequências da epidemia digital: a violência, a depressão e ansiedade”, com Vanessa Cavalieri.
- 16 horas: Intervalo
- 16h30min: “Lidando com a geração Z: características da geração de jovens que valoriza a colaboração, as tecnologias e a liberdade. A gestão da motivação e do engajamento nas relações de trabalho”, com Alcilane Mota.
- 17h30min: “Pensar, Sentir, Decidir: O que ainda é exclusivo da inteligência humana?”, com Talib Fisher.
Serviço
Futura Trends Cariri 2025 | “Tecnologia e Saúde Mental como Estratégia de Poder”
Quando: 2/10, das 13h30min às 18h30min
Onde: av. Padre Cícero, 4400, Muriti - Centro de Convenções do Cariri - Crato (CE)
Mais informações: seminariofuturatrends.com.br/cariri