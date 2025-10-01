Futura Trends debate saúde mental e tecnologia em evento no Cariri

Após 15 anos ocorrendo em Fortaleza, o seminário de formação executiva é realizado pela primeira vez no Cariri

Com o tema “Tecnologia e Saúde Mental como Estratégia de Poder”, o município do Crato , no Cariri cearense , será palco do Futura Trends , nesta quinta-feira, 2, no Centro de Convenções do Cariri. Após 15 anos ocorrendo em Fortaleza, o seminário de formação executiva é realizado pela primeira vez no Cariri. As inscrições podem ser feitas por meio do site do evento .

O encontro - dirigido a empresários, gestores públicos, líderes empresariais, estudiosos e demais interessados nos temas expostos - é realizado pela rádio O POVO CBN Cariri e tem a coordenação geral do jornalista Nazareno Albuquerque, que está à frente do seminário desde o início.

Seminário promove debates e palestras

Nazareno explica que o encontro desperta da “melhor maneira” a atenção para a saúde mental com os avanços tecnológicos: “É um tema de muita repercussão, porque ele trata dos impactos da inteligência artificial e das tecnologias na saúde mental das pessoas, principalmente a inteligência artificial".

Os palestrantes serão os mesmos do evento realizado na Capital, no dia 28 de agosto passado, no Teatro RioMar Fortaleza, com exceção da psicóloga Luana Marques, professora da Harvard Medical School (EUA), que está no exterior.