Explosões em obra do Cinturão das Águas preocupam moradores no Crato

Cinturão das Águas do Ceará (CAC) / Crédito: Divulgação/SRH

O distrito de Baixio das Palmeiras, no Crato, está sendo diretamente impactado pelas obras do Cinturão das Águas do Ceará (CAC). A população denuncia que a intensa movimentação de máquinas e as explosões de rochas realizadas na região têm provocado nuvens de poeira que tomam conta do local, causando prejuízos à saúde e à rotina das famílias. No distrito vivem comunidades tradicionais, indígenas e assentados da reforma agrária, que relatam sentir-se inseguros com o avanço da obra. Em um vídeo compartilhado por um homem que estava parado no trânsito em uma das vias que fica próxima a obra – que foi fechada para uma ocorrência, é possível ver o momento da explosão, e que um fragmento lançado pela detonação atinge a porta de uma casa.