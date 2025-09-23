Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Explosões em obra do Cinturão das Águas preocupam moradores no Crato

Moradores denunciam que as obras do Cinturão das Águas do Ceará geram poeira, explosões e riscos à segurança, afetando saúde e rotina
Autor Samira Ribeiro
Tipo Notícia

O distrito de Baixio das Palmeiras, no Crato, está sendo diretamente impactado pelas obras do Cinturão das Águas do Ceará (CAC). A população denuncia que a intensa movimentação de máquinas e as explosões de rochas realizadas na região têm provocado nuvens de poeira que tomam conta do local, causando prejuízos à saúde e à rotina das famílias.

No distrito vivem comunidades tradicionais, indígenas e assentados da reforma agrária, que relatam sentir-se inseguros com o avanço da obra. Em um vídeo compartilhado por um homem que estava parado no trânsito em uma das vias que fica próxima a obra – que foi fechada para uma ocorrência, é possível ver o momento da explosão, e que um fragmento lançado pela detonação atinge a porta de uma casa.

Além do medo dos moradores, o impacto ambiental também preocupa a população. A comunidade cobra uma compensação ambiental e medidas de proteção para as famílias que vivem na área diretamente afetada.

A rádio O POVO CBN Cariri, procurou a Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará (SRH) para obter informações sobre o caso. Em nota, a pasta informou que tomou conhecimento do vídeo que circula nas redes sociais e esclareceu que o procedimento mostrado já estava programado e contou com todo o suporte de segurança necessário para evitar qualquer risco de acidente à população.

“A SRH compreende os transtornos causados pelas obras do Cinturão das Águas, ao mesmo tempo em que reforça a importância deste empreendimento para garantir a segurança hídrica da região do Cariri. Como contratante da obra, a SRH informa que está cobrando das empresas responsáveis a adoção de ações imediatas para mitigar quaisquer impactos negativos à comunidade decorrentes da execução dos serviços”, diz nota da pasta.

