Primeiros fósseis de pterossauros da Formação Romualdo são identificados no Piauí Descoberta inédita em Simões (PI) amplia o mapa de ocorrência desses répteis voadores no Brasil e reforça o protagonismo das universidades nordestinas na paleontologia 19:42 | 28/09/2025 Autor Bianca Nogueira Bianca Nogueira Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Reprodução/ Universidade Regional do Cariri / Crédito: Primeiros fósseis de pterossauros na Formação Romualdo são identificados no Piauí

Pela primeira vez, fósseis de pterossauros – répteis alados que dominaram os céus há cerca de 100 milhões de anos, durante o Período Cretáceo – foram confirmados na Formação Romualdo, no estado do Piauí. O registro foi publicado na revista Anais da Academia Brasileira de Ciências e representa um marco para a paleontologia brasileira, ao expandir a área conhecida de ocorrência desses animais e destacar a contribuição decisiva das universidades nordestinas na ciência de ponta.

Os fósseis consistem em duas falanges da asa pertencentes a indivíduos distintos – um jovem e um adulto – encontrados no município de Simões (PI). A coleta foi realizada pela equipe do Laboratório de Paleontologia de Picos (LPP/UFPI), sob coordenação do professor Dr. Paulo Victor de Oliveira. Após a coleta, o material passou por processo de preparação no Laboratório de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri (LPU/Urca), no Ceará, supervisionado pelo professor Dr. Renan Bantim. Leia mais Paleontólogos apresentam o pterossauro mais completo do Brasil Sobre o assunto Paleontólogos apresentam o pterossauro mais completo do Brasil Colaboração entre universidades A pesquisa contou com a participação de especialistas de diferentes instituições brasileiras, entre eles a Dra. Juliana Manso Sayão e o doutorando Esaú Araújo, ambos do Museu Nacional/UFRJ, além da Dra. Flaviana Lima (UFPE). O trabalho envolveu cientistas da Urca, UFPI, UFPE e do Museu Nacional/UFRJ, fortalecendo redes de cooperação acadêmica.

Segundo o prof. Dr. Renan Bantim, vice-coordenador do laboratório da URCA, a descoberta tem alcance duplo: “Esse registro não só expande a ocorrência de fósseis de pterossauros para o Piauí, mas também ressalta a importância do Cariri como polo de referência em paleontologia e a necessidade de investir em áreas subexploradas, que guardam muitos segredos sobre a vida pré-histórica no Gondwana”, afirma. Para o prof. Dr. Paulo Victor de Oliveira, responsável pela equipe de campo, a confirmação da presença de pterossauros na Formação Romualdo é resultado de um trabalho de fôlego que já soma mais de uma década de pesquisas no interior do estado: