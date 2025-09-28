Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeiros fósseis de pterossauros da Formação Romualdo são identificados no Piauí

Primeiros fósseis de pterossauros da Formação Romualdo são identificados no Piauí

Descoberta inédita em Simões (PI) amplia o mapa de ocorrência desses répteis voadores no Brasil e reforça o protagonismo das universidades nordestinas na paleontologia
Autor Bianca Nogueira
Autor
Bianca Nogueira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pela primeira vez, fósseis de pterossauros – répteis alados que dominaram os céus há cerca de 100 milhões de anos, durante o Período Cretáceo – foram confirmados na Formação Romualdo, no estado do Piauí.

O registro foi publicado na revista Anais da Academia Brasileira de Ciências e representa um marco para a paleontologia brasileira, ao expandir a área conhecida de ocorrência desses animais e destacar a contribuição decisiva das universidades nordestinas na ciência de ponta.

Os fósseis consistem em duas falanges da asa pertencentes a indivíduos distintos – um jovem e um adulto – encontrados no município de Simões (PI). A coleta foi realizada pela equipe do Laboratório de Paleontologia de Picos (LPP/UFPI), sob coordenação do professor Dr. Paulo Victor de Oliveira.

Após a coleta, o material passou por processo de preparação no Laboratório de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri (LPU/Urca), no Ceará, supervisionado pelo professor Dr. Renan Bantim.

Leia mais

Colaboração entre universidades

A pesquisa contou com a participação de especialistas de diferentes instituições brasileiras, entre eles a Dra. Juliana Manso Sayão e o doutorando Esaú Araújo, ambos do Museu Nacional/UFRJ, além da Dra. Flaviana Lima (UFPE). O trabalho envolveu cientistas da Urca, UFPI, UFPE e do Museu Nacional/UFRJ, fortalecendo redes de cooperação acadêmica.

Segundo o prof. Dr. Renan Bantim, vice-coordenador do laboratório da URCA, a descoberta tem alcance duplo:

“Esse registro não só expande a ocorrência de fósseis de pterossauros para o Piauí, mas também ressalta a importância do Cariri como polo de referência em paleontologia e a necessidade de investir em áreas subexploradas, que guardam muitos segredos sobre a vida pré-histórica no Gondwana”, afirma.

Para o prof. Dr. Paulo Victor de Oliveira, responsável pela equipe de campo, a confirmação da presença de pterossauros na Formação Romualdo é resultado de um trabalho de fôlego que já soma mais de uma década de pesquisas no interior do estado:

“Essa descoberta reafirma a vocação do Piauí para a paleontologia e é fruto de anos de dedicação com apoio da UFPI Campus Picos e da gestão municipal”, destaca.

Leia mais

Relevância científica

O estudo recebeu suporte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Paleovertebrados (INCT Paleovert), evidenciando a importância da integração entre universidades e centros de pesquisa do Nordeste.

Além de registrar pela primeira vez fósseis de pterossauros na Formação Romualdo no Piauí, a descoberta reafirma o papel crescente da região na produção científica internacional e abre caminho para novas investigações sobre a biodiversidade que habitava o supercontinente Gondwana há milhões de anos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar