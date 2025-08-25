Ansiedade e tecnologia são temas de palestra no Futura Trends 2025 em Fortaleza

Público acompanha palestra sobre saúde mental e tecnologia durante o Futura Trends 2025, em Fortaleza. Na foto, registro de palestra da edição 2023. / Crédito: Júlio Caesar

Quem nunca sentiu o coração acelerar diante de uma situação que causa ansiedade ou aquela sensação de paralisia diante de tarefas simples? Em meio a novas tecnologias e inteligência artificial, esses sentimentos parecem mais intensos, beirando ao palpável. É por isso que o Futura Trends 2025 colocou a saúde mental no centro do debate. No dia 28 de agosto, no Teatro RioMar, o público formado por lideranças, empreendedores e gestores interessados nos impactos das tecnologias na vida e no trabalho vai ouvir e aprender sobre “Saúde mental e tecnologias: transformando ansiedade em poder”.



Com mais de 20 anos de pesquisa e neurociência, a psicóloga Luana Marques, professora da Harvard Medical School e ex-presidente da Associação Americana de Ansiedade e Depressão, será uma das palestrantes do seminário promovido pelo Grupo de Comunicação O POVO. Luana parte de um conceito central de sua pesquisa, que ela chama de evitação psicológica, para explicar por que ficamos presos a ciclos de ansiedade e estresse. De acordo com a especialista, a evitação psicológica é o mecanismo do nosso cérebro para nos proteger quando ele percebe uma ameaça.

“Imagine, por exemplo, que você recebe um e-mail de alguém com quem está em conflito. Mesmo que não haja um perigo real, seu cérebro interpreta essa mensagem como uma ameaça. Quando isso acontece, ativamos os sistemas de “lutar, fugir ou congelar”.Só que, a longo prazo, isso nos deixa presos. Ao invés de ensinar ao nosso cérebro que conseguimos lidar com o desconforto, estamos ensinando a evitar qualquer sensação desconfortável, o que gera mais ansiedade e sintomas depressivos com o tempo”, explica Luana.



Durante sua palestra no Futura Trends 2025, Luana vai apresentar três habilidades centrais de seu método, descritas no livro Viver com Ousadia: modificar, abordar e alinhar. "Primeiro, vamos aprender a mudar a forma como falamos com nós mesmos, nos tratando com mais compaixão, como se fôssemos nossos próprios melhores amigos. Depois, vamos desenvolver a habilidade de nos aproximarmos do desconforto em vez de fugir dele. Por fim, vamos praticar o alinhamento entre nossas ações diárias e os nossos valores mais profundos", adianta.

A mensagem de Luana se fortalece pela sua própria trajetória. Nascida em Governador Valadares, interior do estado de Belo Horizonte e criada em uma família sem luxos, Luana credita parte da sua resiliência e saberes à avó Maria Helena, que a incentivava a enfrentar os próprios medos. “Eu queria evitar qualquer situação que me deixasse desconfortável, mas minha avó me encorajava e muitas vezes até me obrigava a fazer aquilo que eu queria evitar. Foi por causa dessa experiência pessoal que decidi seguir carreira na psicologia e investigar como o enfrentamento do medo pode nos libertar. E hoje, com base na ciência e na minha história, compartilho esse conhecimento com o mundo”, reflete.

