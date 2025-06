Expocrato: associação limita apresentação de artistas em barracas e quiosques

Prefeito do Crato, André Barreto, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri / Crédito: O POVO

A Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos do Cariri (Acooa) decidiu limitar as apresentações de artistas nas barracas e quiosques na Expocrato 2025. O evento ocorrerá entre os dias 11 e 20 de julho, no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, no município do Crato. LEIA TAMBÉM | Missão Velha: Ministério Público cobra alterações no concurso municipal à Prefeitura

O evento é uma das maiores feiras agropecuárias do Norte e Nordeste e movimenta a economia da macrorregião do Cariri. De acordo com a rádio O POVO CBN Cariri, o anúncio foi feito pelos organizadores da feira, não tendo nada a ver com a organização do festival, que é realizada em uma área separada. A restrição seria destinada aos artistas que se apresentam em barracas e restaurantes que ficam no espaço da feira agropecuária. Na última quinta-feira, 26, houve uma reunião envolvendo autoridades políticas para discutir uma solução comum. Neste ano, a organização proibiu a apresentação de bandas com músicas ao vivo na área conhecida como "Inferninho", uma parte do local voltada a atrações musicais gastronômicas. A decisão polêmica revoltou os comerciantes e artistas da região.

Para muitos barraqueiros, a decisão representa um impacto direto no faturamento durante o período da feira, pois a música ajuda a atrair clientes. Para os músicos locais, a Expocrato é uma das únicas oportunidades do ano para ganhar visibilidade e renda. Com a proibição, artistas já acostumados a se apresentar nas barracas ficam sem espaço e sem cachê. Em 2024, o evento gerou uma renda de R$ 150 milhões e mais de dez mil empregos diretos e indiretos. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SMDET) do Crato.