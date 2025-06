Ônibus tomba no Crato e idosa fica presa às ferragens; motorista diz que desviou de ambulância

/ Crédito: Reprodução/ Via WhatsApp do O POVO

Um ônibus tombou para o lado direito da margem da CE-292 na cidade do Crato, no Cariri cearense, na noite desta quinta-feira, 26. Não houve registro de óbitos. Uma idosa de 65 anos ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelos Bombeiros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme informações da rádio O POVO CBN Cariri, a passageira ficou presa pelo braço no interior do automóvel por cerca de meia hora até ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ela foi hospitalizada no Hospital e Maternidade São Francisco de Assis, no Crato, e está consciente. Em seguida, a mulher foi encaminhada ao Hospital Regional do Cariri, com trauma de face, de acordo a unidade hospitalar São Francisco de Assis.

Por volta das 17h, o ônibus da empresa Viação Pernambucana saiu de Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará, para o município de Araripina, em Pernambuco.