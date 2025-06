Ceará: quarto felino é encontrado morto em menos de um mês

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A situação preocupa moradores e especialistas ambientais da região, que atribuem as mortes com atividades de pedreiras na Serra do Mucuripe, que compreende 78% do município de Morrinhos.

Paisagem da Serra do Mucuripe está sendo modificada, afirma pesquisador

O historiador e pesquisador da Serra do Mucuripe, Fábio Avelino, declarou que, nos últimos anos, a degradação da região está bem acentuada.

“Isso faz com que os animais, que antes só ficavam na serra, descessem dela e passassem a serem vistos pela população com maior facilidade. Era raro se ver uma onça (Panthera onca), macaco guariba (Alouatta guariba) ou uma jibóia (Boidae)”.

Segundo ele, os animais acabam se assustando devido às explosões de pedreiras. “Os animais ficam apavorados, descem a serra e ficam procurando comida e outros locais para viver, e terminam se cruzando com seres humanos e se aproximando de locais já habitados”, explica.