Construção de área de escape na CE-386, inicia em Dom Quintino, no Crato

A construção de uma área de escape na CE-386 foi iniciada pelo Governo do Ceará no Crato, a 538,53 quilômetros (km) de Fortaleza. A obra no distrito Dom Quintino tem o intuito de reduzir os riscos de acidentes na via e tem previsão de conclusão até sábado, 12 de outubro.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri na última semana, José Muniz, gerente do distrito operacional do Crato, explicou que a área de escape é uma medida importante em locais com inclinações acentuadas, onde falhas nos sistemas de freios podem resultar em acidentes graves.

“Ela serve como uma zona de segurança para condutores, permitindo que em caso de falha o veículo não entre na área urbana, evitando danos à população”, disse José Muniz.