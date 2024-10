Candidato a vereador no Crato é preso acusado de homicídio contra pai de outro candidato

A Polícia Militar foi acionada por populares após o barulho dos disparos. A Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou à rádio O POVO CBN Cariri que quando PMs chegaram ao local encontraram a vítima já sem vida e o suspeito com a arma que teria sido usada no crime, um revólver calibre 38.

O candidato a vereador do Crato José Fernandes de Lima (PL), conhecido como "Dedé Eletricista", 62 anos, foi preso em flagrante nessa quinta-feira, 3, suspeito de ter assasinado o pai de outro candidato a vereador. O crime ocorreu nas proximidades da Praça Dona Ceicinha, no Bairro do Seminário. A vítima foi identificada como Claudemiro Pereira da Silva, 47 anos, pai de Clawdemy Nascimento (DC). O crime ocorreu na noite da própria quinta.

O candidato a prefeito André Barreto (PT) divulgou nota de pesar lamentando o ocorrido e repudiando qualquer forma de violência. No comunicado, Barreto expressou solidariedade à família da vítima e reforçou a necessidade de paz nas eleições e Justiça na resolução do caso.

O homem foi detido e conduzido à Delegacia Regional do Crato, onde prestou depoimento e em seguida foi autuado em flagrante por homicídio. Fernandes afirmou ao delegado que havia sido agredido e tinha sido ameaçado pela vítima. De acordo com o suspeito, Claudemiro teria sinalizado estar armado antes de ser atingido pelos disparos.

O candidato Dr. Aloísio (União Brasil) também se manifestou por meio de nota e disse repudiar qualquer ato de violência, além de prestar solidariedade aos familiares da vítima.

Inquérito policial foi instaurado na Delegacia do Crato para investigar o caso. A Perícia Forense colheu elementos no local do crime que devem auxiliar no andamento das apurações. Imagens de câmeras de segurança também deverão ajudar as autoridades nas investigações.

Colaboraram Yago Pontes e Denilson Rodrigues